Raduno Risiko, oggi termina l’edizione 2023

Oggi si chiude l’edizione 2023 del raduno nazionale di Risiko. Appuntamento sempre all’Hotel Laura. In regia c’è il Risiko Club Cesenatico ’I Corsari’. Oggi per coloro che non sono riusciti a rientrare nelle semifinali c’è un Torneo Open di due partite a somma punti, le cui iscrizioni si aprono questa mattina per il primo turno, mentre alle 13.30 ci sarà l’apertura delle iscrizioni al secondo turno, quindi la chiamata tavoli e a seguire le ultime sfide con la finale alle 15.