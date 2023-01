Raffica di segnalazioni ai vigili

Con un tempo medio di risposta di 6 giorni e di chiusura della segnalazione di 7, anche per il 2022 CesenaSegnala si conferma il canale di comunicazione maggiormente utilizzato dai cesenati. Sono 4815 le segnalazioni (una media di 15 al giorno) pervenute da gennaio a dicembre 2022, presentate perlopiù tramite smartphone (3127), sito (1391) e mail (198).

Non mancano tuttavia i cesenati che contattano lo Sportello Facile, e neppure coloro che affidano il proprio reclamo direttamente a un amministratore oppure un dipendente comunale, che provvedono nell’immediato alla compilazione del modulo sulla piattaforma. Nel 2022 si sono velocizzati i tempi di risposta del responsabile che prende in carico la segnalazione, poco più di 6 giorni, chiudendo la pratica entro 7 giorni (a fronte degli 8 di inizio 2022).

"Ci sono casi – commenta il sindaco Enzo Lattuca – in cui il reclamo necessita di una lavorazione articolata: per mobilità, manutenzioni, verde pubblico. Un capitolo a parte sono le 1022 segnalano raccolte dalla polizia locale: spesso infatti gli utenti ravvisano anomalie, situazioni non molto chiare oppure disservizi legati alla viabilità e al decoro urbano" . Il 36,5% delle segnalazioni riguarda il settore dei lavori pubblici (tra manutenzioni stradali, edilizia e progettazione); il 21% interessa la Polizia Locale, il 26% il Settore Ambiente e Tutela del territorio e il 3% la mobilità.