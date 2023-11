Raffiche a 70 chilometri all’ora. Il vento sradica alberi e pali

Venti con raffiche fino a 70 chilometri all’ora si sono abbattuti per tutta la giornata di ieri (nottata precedente compresa) sul territorio cesenate, causando danni e anche disservizi legati all’interessamento di alcuni cavi della linea elettrica. In città, il problema principale ha riguardato l’area antistante la scuola media di via Tito Maccio Plauto: intorno alle 9, dunque poco dopo l’ingresso degli alunni nelle loro aule, il forte vento ha causato lo sradicamento di un albero, la cui chioma si è riversata verso l’edificio scolastico, danneggiando un infisso e in particolare la tapparella esterna.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e le lezioni sono proseguite senza che fosse necessario evacuare l’edificio. Per ripristinare la sicurezza è in ogni caso stato necessario l’intervento di una pattuglia della polizia locale e degli operatori del settore verde pubblico del Comune, che hanno provveduto a tagliare i rami pericolanti e a rimuovere quelli già caduti. Le richieste di aiuto rivolte ai numeri di emergenza sono dunque state copiose: le sole squadre dei vigili del fuoco per esempio hanno effettuato un centinaio gli interventi in tutto il territorio provinciale, inclusa l’area forlivese. In base ai riscontri sul campo, nella notte è stata maggiormente colpita la zona dell’Alto Savio con alberi caduti e pali pericolanti.

Dalla mattinata invece i maggiori disagi si sono registrati nell’area urbana con caduta di piante e rimozioni di parti pericolanti dai tetti. Nella serata di ieri erano in ogni caso ancora in corso diversi interventi per mettere in sicurezza linee elettriche coinvolte dalla caduta di alberi. Le forti raffiche sono infatti proseguite incessantemente fino a notte. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato anche con l’ausilio dell’autoscala, per mettere in sicurezza le coperture di tetti pericolanti e insegne. Tornando sul territorio cesenate, detto della situazione in via Plauto, in via Masiera 1° è stato divelto un palo della segnaletica stradale, finito in un fosso, mentre in via Rinaldello è stato abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica.

In via Don Minzoni invece è stato necessario intervenire per rimuovere rami pericolanti all’altezza dell’edificio diocesano. Fortunatamente non sarebbero stati registrati danni a persone, abitazioni e beni di privati. Riguardo al fronte collinare e montano invece, nella vallata del Savio le operazioni di messa in sicurezza erano iniziate già nella serata di giovedì, per poi proseguire durante la notte e nella giornata di ieri. Una delle aree più colpite è stata quella di Sarsina, dove sono state effettuate diverse rimozioni di alberi caduti che bloccavano la circolazione stradale. Anche a Bagno di Romagna si sono registrai alberi caduti, che però fortunatamente non hanno arrecato particolari danni.