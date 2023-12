Raffiche di vento a 110 km orari. Un pino si abbatte su una casa. Chiuso il cimitero a San Vittore

Una lunga notte in balia del vento. Nelle primissime ore di sabato il territorio cesenate, in particolare le zone collinari e appenniniche, ma non solo, è stato investito da una nuova ondata di maltempo. In città si sono registrate raffiche intorno ai 90 chilometri all’ora, che hanno superato i 110 nella zona del Rubicone, nei pressi di Borghi. In tutta la vallata del Savio invece, da Mercato Saraceno a Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, dalla serata di venerdì era entrata in vigore un’allerta rossa della durata di 24 ore. Solo nel corso della notte e nelle prime ore della mattina i vigili del fuoco di Forlì-Cesena hanno effettuato una settantina di interventi, che poi col passare delle ore sono velocemente cresciuti, arrivando a superare il centinaio. Durante la notte , un cavo della corrente elettrica, danneggiato, è sceso fino a poco oltre l’altezza dell’asfalto nella zona di Ponte Pietra, nei pressi dello svincolo della Secante. La notizia è stata diffusa sulle pagine dei social, con l’invito agli automobilisti a prestare la massima attenzione. Il personale del 115 si è occupato di rimuovere rami o anche interi alberi danneggiati e caduti contro edifici, vetture o sulla strada, bloccando la circolazione. Nell’area urbana di Cesena, dove fortunatamente col passare delle ore il vento ha perso intensità, si sono registrate criticità in particolare nella zona del seminario e in via Mascagni, una strada laterale di via don Minzoni, dove un pino piantumato lungo il marciapiede, è stato sradicato, finendo contro una casa. Per rimuoverlo, dal momento che i mezzi a disposizione del Comune non erano in grado di effettuare un complesso tipo di intervento come quello richiesto dalla circostanza, sono intervenute un’autoscala e un’auto gru dei vigli del fuoco. Sempre in via Mascagni, a pochi passi di distanza, anche un altro pino è stato danneggiato dalle forti raffiche, tanto che pure in quel caso è stato disposto il suo abbattimento per ragioni precauzionali. Da segnalare che già a maggio, prima dell’alluvione, un ulteriore pino era stato abbattuto in quella strada per evitare rischi per le persone e le cose.

A San Vittore invece, un albero è caduto all’interno del cimitero, che nella tarda mattina è stato chiuso per ragioni di sicurezza: domani è previsto l’intervento di ripristino da parte dei tecnici comunali, al quale seguirà la riapertura. Restando a Cesena, la polizia locale è intervenuta in via Mantova (due alberi in area pubblica hanno subìto danni), via Magellano (un altro albero piantato sul suolo pubblico ha danneggiato un tetto e una recinzione), via Bulgarnò II, via Nuova, via del Mare (colpito un veicolo), via Vigo Ruffio, via dei Matteri e via Malta. Anche numerose aree verdi hanno dovuto fare i conti con danni di varie entità. Tra queste spicca per esempio il tratto attraversato dalla pista ciclopedonale che fiancheggia il torrente Cesuola. Gli alberi caduti sono stati rimossi anche in riviera, in particolare a Cesenatico, dove è stata colpita una vettura. Fortunatamente in tutta l’area cesenate nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.