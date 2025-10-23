Ragazza aggredita sul treno

Ha aggredito una ragazza sul treno, il capotreno ha fermato il convoglio e chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. Martedì scorso i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 22enne originario del Bangladesh, quale presunto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate ed è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena per uso personale di stupefacenti. I militari sono intervenuti nella stazione ferroviaria di Cesena a seguito di richiesta di intervento di un capotreno della linea regionale, che aveva fermato il convoglio, a seguito di un’aggressione subita da una ragazza a bordo del treno da parte di un giovane straniero. I carabinieri hanno subito avvicinato il giovane che, alla loro vista, ha tentato di fuggire attraversando i binari. Immediatamente bloccato, ha tentato nuovamente di sottrarsi al controllo aggredendo i carabinieri che sono riusciti a contenerlo e a immobilizzarlo. Uno di loro, è dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena e ha avuto alcuni giorni di prognosi. Il 22enne aveva anche addosso droga, a suo dire per uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Il giovane extracomunitario è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto nelle camere di sicurezza del comando Compagnia Carabinieri di Cesena in attesa del giudizio di convalida. In sede di udienza il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.

Ermanno Pasolini