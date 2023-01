Ragazza investita a Cesena: è gravissima in rianimazione

La ragazza di 23 anni investita a Cesena è gravissima

Cesena, 30 gennaio 2023 – E’ ancora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata la ragazza di 23 anni che sabato sera è stata investita a Cesena mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali assieme a un’amica. E’ accaduto poco dopo le 20 in viale Carducci davanti al chiosco dei Giardini Savelli. Le due ragazze stavano attraversando il viale sulle strisce, quando è sopraggiunta un’auto guidata da un ragazzo di 23 anni che ha investito una delle donne e poi, invece di fermarsi a prestare soccorso alla ragazza rimasta a terra, è scappato.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha provveduto a portare immediatamente la giovane al Bufalini. Da allora la ragazza è ricoverata in ospedale. Scioccata al momento dell’incidente l’amica che si è ritrovata con la giovane vicina che aveva perso conoscenza. Ieri pomeriggio l’autore dell’incidente si è costituito alla polizia locale, che già aveva provveduto sabato sera, assieme alle forze dell’ordine, alla ricerca del veicolo e aveva individuato un sospettato. Il ragazzo, 23enne residente a Cesena e di origini bulgare, si è presentato ieri alla polizia locale assieme alla madre e ha ammesso che era lui alla guida del veicolo.

Il giovane ha detto che, probabilmente per distrazione, non aveva visto le due ragazze mentre attraversavano la strada. Nell’urto il parabrezza del veicolo si è spaccato completamente. La 23enne presenta fratture importanti e resta in prognosi riservata in rianimazione.