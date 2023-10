Ragazzi aggressivi anche a scuola. Il preside: "Siamo molto attenti, costante contatto con i carabinieri"

Il tema degli incontri clandestini di boxe tra giovani e giovanissimi che si sono svolti lo scorso fine settimana nella zona dell’Ippodromo è diventato un argomento di accesa discussione anche a scuola, coi genitori (preoccupati dalle immagini circolate nelle chat di classe) che chiedono interventi volti a fermare una deriva pericolosa. Sull’argomento ci siamo confrontati con chi dirige la scuola media frequentata da uno dei ragazzini individuati dai carabinieri, che nel frattempo stanno continuando a lavorare, dando un’identità a un crescente numero di persone coinvolte. Per agevolare le indagini, chiunque abbia informazioni a riguardo, po’ contattare la compagnia di Cesena.

Dirigente, i genitori parlano di fenomeni violenti che si sarebbero verificati anche a scuola, con una bambina colpita pesantemente alla schiena e un’altra che ha dovuto fare i conti con una gomma infilata in un occhio.

"Siamo molto attenti alla questione e siamo in costante contatto coi carabinieri. Conosciamo il caso e in effetti il ragazzino di cui si parla ha già ricevuto due note disciplinari. Il regolamento stabilisce che alla terza la questione venga sottoposta al consiglio di classe, che valuta provvedimenti".

Dunque serve aspettare che si faccia male qualcun altro?

"Non è questo il punto, ovviamente. E’ solo per dire che fino a questo momento viene garantita la privacy e la riservatezza di tutte le persone coinvolte. E’ per questo che i genitori della classe non sono al corrente delle azioni che stiamo già intraprendendo".

E del fatto che le insegnanti non avessero voluto verbalizzare le rimostranze di mamme e papà cosa dice?

"L’incontro in questione era un’assemblea di classe, alla quale partecipano tutti i genitori. L’organo che ha potere di discussione e di intervento su queste delicate tematiche è invece il consiglio di classe, del quale fanno parte anche quattro genitori eletti come rappresentanti".

La distinzione è legittima. Dall’esterno però potrebbe sembrare un dettaglio.

"Non lo è per via del fatto che la nostra attenzione sul tema è davvero molto alta. Il nostro auspicio è quello di relazionarci il più possibile e nel modo più proficuo con le famiglie. L’interlocutore principale deve essere chi rappresenta la scuola. Sono qui per ascoltare e confrontarmi con tutti. Nell’interesse di tutti".

A partire da quello dei bambini.

"Ovviamente. Il ragazzino in questione peraltro era uno di quelli che più si era distinto nel dare una mano alla collettività durante l’alluvione. Questo non significa sminuire la questione, ma cercare di capire al meglio come agire".

E’ un caso isolato?

"Sì, ma a preoccupare sono anche i comportamenti degli altri ragazzini che hanno assistito agli incontri, senza intervenire per fermarli e anzi filmando tutto. Serve relazionarsi anche con loro. La scuola c’è, è qui ed è consapevole delle sue responsabilità. Vogliamo fare la nostra parte fino in fondo".