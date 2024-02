Ragazzi ai fornelli, concluso il corso all’alberghiero Si è conclusa la prima edizione di "Ragazzi ai fornelli", corso gratuito di cucina per giovani organizzato dal Comune e dalla Scuola alberghiera di Cesenatico. Quattro appuntamenti dedicati a tradizioni, dolci, pasta e cocktail presso l’istituto in viale Carducci. Per informazioni: 0547 675792.