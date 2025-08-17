"Ragazzi transgender, bene il ddl guardingo con i farmaci ormonali"

Anche nel cesenate, l’associazione nazionale GenerAzioneD, con volontari in tutt’Italia che agiscono nell’anonimato per rispettare totalmente a privacy degli assistiti, si prende cura di adolescenti e ragazzi giovani adulti con disforia di genere, la condizione di disagio e sofferenza causati dall’incongruenza tra il sesso biologico di una persona e la sua identità di genere.

"GenerAzioneD, nello specifico, è un’associazione, culturale, apartitica, aconfessionale e priva di scopi di lucro, il cui obiettivo – spiegano i volontari – è informare sulle problematiche della disforia di genere. Contiamo circa 200 soci che si occupano di 150 adolescenti e giovani adulti che si sono dichiarati transgender. In Emilia-Romagna ne segue tredici, di cui sette tra Cesena e Forlì".

"Accogliamo con favore il disegno di legge ’Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere’ - affermano i volontari territoriali che fanno capo a GenerAzioneD - che rappresenta un passo importante verso regole chiare e fondate su evidenze scientifiche solide. Il dibattito italiano si inserisce in un quadro europeo dove Paesi come Svezia, Finlandia, Norvegia e Regno Unito hanno rivisto le proprie prassi, puntando su un approccio prudente e multidisciplinare. In questi Paesi, l’uso di farmaci ormonali in età evolutiva è consentito solo dopo una valutazione delle condizioni psicologiche, sociali e mediche, e i trattamenti sono monitorati con registri pubblici. Queste scelte derivano dalla scarsità di dati solidi sulla sicurezza ed efficacia a lungo termine di interventi irreversibili che vengono proposti ai minori e ai giovani spesso irreversibili".

"Anche in Italia - proseguono - serve una raccolta dati nazionale, rispettosa della privacy, per capire quanti minori accedano a diagnosi e cure, quali trattamenti ricevano e con quali esiti nel tempo. Come famiglie, abbiamo conosciuto storie molto diverse: giovani che hanno proseguito nella transizione, altri che hanno desistito, altri ancora che hanno detransizionato dopo trattamenti rivelatisi inadeguati. In alcuni casi, i ripensamenti sono arrivati dopo modificazioni corporee importanti, segno che le valutazioni iniziali non sono sempre sufficienti. Per questo chiediamo più rigore nelle diagnosi, valutazioni multidisciplinari e più libertà nella ricerca scientifica condizionata da pressioni ideologiche. Il Parlamento ha l’occasione di ascoltare tutte le voci per costruire una normativa capace di tutelare diritti e salute dei giovani".

Andrea Alessandrini