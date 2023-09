"Ragazzi, zaini in spalla e buona scuola a tutti"

Sono quasi 2mila gli studenti delle scuole elementari e medie di Cesenatico, a cui il sindaco Matteo Gozzoli ha scritto una lettera per l’inizio dell’anno scolastico. "Cara studentessa, caro studente – attacca il primo cittadino nella comunicazione – si sta per aprire un nuovo anno scolastico, l’inizio di una quotidianità che ti accompagnerà lungo mesi che saranno di certo impegnativi ma anche belli e pieni di nuove esperienze. Entrare o tornare in una scuola, significa far parte di una grande comunità educativa, la più importate per una città, formata dal personale scolastico, da tutte le studentesse e tutti gli studenti e dalle loro famiglie. Proprio il senso di unione e di comunità è quello che permette a ogni scuola di diventare una risorsa preziosa per formare i cittadini del futuro. Ci sono regole, abitudini, c’è la conoscenza dell’altro, della diversità, l’accettazione delle differenze, la scoperta e lo studio. La scuola sarà il vostro mondo. Auguro a tutti voi di fare fatica, quella più bella, che dà soddisfazione, di impegnarvi, di essere liberi di sbagliare, di conoscere nuovi amici, rinsaldare i vecchi legami, divertirvi, capire ogni giorno di più chi siete e cosa volete diventare. Studiare vuole dire crescere, senza fretta ma senza sosta. Sono certo che sarà un’annata bellissima e quello che posso dirvi da parte mia è che sarò a disposizione per ascoltare ogni vostro suggerimento, ogni vostra critica e ogni vostra eventuale difficoltà. Prima di me ci saranno tutti i docenti e i dirigenti, al servizio della vostra crescita. Permettetemi prima di terminare, un saluto speciale alle bambine ed ai bambini che insieme alle loro famiglie si stanno affacciando alla prima elementare, perchè è un nuovo esordio del mondo e l’inizio di un cammino. Non importa se avrete il passo incerto all’inizio, importa solo arrivare lontano. Sono certo – conclude Gozzoli – che sarà così; e allora, zaino in spalla e buona scuola a tutte e a tutti".

g.m.