Raggi Macchine, 70 anni di crescita Oggi s’inaugura la nuova sede

Una nuova sede aziendale incorona un’anniversario d’eccezione: settant’anni di vita e lavoro per la ditta cesenate Raggi Macchine. Le origini dell’azienda risalgono agli anni Cinquanta grazie al fondatore Carlo Raggi che, nell’epoca del boom economico e della crescita laboriosa delle piccole imprese, aprì l’officina a Montepetra di Sogliano al Rubicone. All’inizio si occupava di riparazione e trasformazione di ogni genere di mezzo, in seguito si specializzò nei macchinari agricoli. Da lì in poi la crescita è stata continua. Oggi al timone dell’azienda c’è la terza generazione, Francesco e Riccardo Marini, che oggi dalle 10, inaugureranno la nuova sede in via San Vittore 2390 a Cesena. Alle 11 taglio del nastro, seguirà la festa nel pomeriggio. La famiglia Raggi-Marini accoglierà gli ospiti che interverranno all’evento, per trascorrere una giornata conviviale in compagnia, visionare la nuova gamma di trattori Landini, attrezzi e strumenti per l’agricoltura e il giardinaggio.

L’impresa è associata da tanti anni a Confartigianato cesenate, che ne ha accompagnato passo dopo passo la crescita e anche per l’organizzazione di rappresentanza è un motivo di grande soddisfazione la nuova tappa di un lungo e meritorio percorso imprenditoriale. "Un’impresa familiare - rimarca il Gruppo di Presidenza Confartigianato cesenate - che da tanti anni tiene alta la reputazione della piccola imprenditoria territoriale e la cui appartenenza a Confartigianato è pluridecennale e fidelizzata".

"Nel 1963 – raccontano gli attuali soci titolari, i fratelli Francesco e Riccardo Marini – in seguito alla crescente domanda di attrezzature agricole da parte della clientela, diventammo concessionari Landini, marchio di cui tuttora Raggi Macchine è concessionaria. Il nonno fondatore ha seminato bene e dato continuità all’impresa, con la figlia Rita e il genero Lino, i nostri genitori, che negli anni hanno proseguito l’opera della gestione dell’azienda, mantenendo il rapporto di fiducia sia con i clienti che con i fornitori, i quali ci hanno consegnato l’attuale gestione insieme all’amore per il lavoro".

"Le nostre solide radici consolidate nel tempo dai rapporti fiduciari sia con i clienti che con i fornitori dei marchi storici – proseguono i titolari -, rendono la nostra realtà un punto di riferimento nel mercato delle macchine agricole. Nel periodo del Covid e anche in questa fase di grande complessità determinata dal caro costi energetici abbiamo resistito e ci siamo ulteriormente sviluppati sul mercato forti della solidità aziendale costruita nel tempo. Nella nuova sede di San Vittore di Cesena, la Raggi Macchine è pronta ad affrontare le sfide future del mercato, all’insegna della qualità e del rapporto fiduciario con la clientela con i nostri macchinari dei migliori marchi sul mercato".

"Per chi fa impresa non c’è mai un punto di arrivo – concludono Francesco e Riccardo Marini -, ogni giorno riprende la sfida dell’eccellenza per il bene dell’azienda e dei clienti. Di questa spinta alla innovazione e al dinamismo imprenditoriale è anche prova il nuovo sito web www.raggimacchine.it., vetrina aziendale importante, dove è riportata anche una vasta selezione di prodotti di trattori a marchio Landini nuovi e usati, e il punto vendita con officina specializzata per il post-vendita".