Raggira anziana e si fa consegnare 150 euro

Inganna un’anziana e si fa consegnare 150 euro in contanti. Si è lasciata convincere dal truffatore la donna di 86 anni che mercoledì mattina, mentre era a passeggio con la sua cagnolina, è stata avvicinata da un uomo con il giubbotto di pelle nera che parlava un italiano corretto. Solo questi particolari ricorda l’anziana dell’uomo che l’ha raggirata. L’86enne è uscita di casa mercoledì mattina intorno alle 10, ha fatto solo pochi passi nella sua via (vicino all’ospedale) quando l’uomo le si è avvicinato. Le ha detto che il figlio della donna rischiava di dover pagare una grossa multa se non avesse fatto al più presto il passaggio dell’auto che aveva da poco comprato. In effetti il figlio dell’anziana lavora in una concessionaria d’auto e ha comprato una macchina nuova un mese fa. Il truffatore conosceva anche l’esatto nome del figlio e ha chiesto all’anziana 400 euro in contanti. L’86enne, che non aveva soldi con sè, ha così invitato l’uomo a salire nel suo appartamento, poco distante, per dargli il denaro che custodiva in casa. L’anziana ha consegnato tutti i soldi che aveva, e cioè 150 euro. In serata, quando ha sentito il figlio, ha scoperto l’inganno. "Mia madre è rimasta molto turbata da questa vicenda - racconta il figlio della donna - ed ora ha paura ad uscire di casa da sola, anche solo per portare il cane a passeggio".

Pochi giorni fa un’altra truffa. Un sedicente avvocato ha suonato al campanello in un ufficio del Cesenate e ha chiesto a un dipendente alcune decine di euro per il biglietto del treno per recarsi in tribunale, dicendo che aveva perso il portafoglio e promettendogli di restiturglieli in serata. Poi è sparito. E purtroppo neanche i furti (sempre più frequenti in questo ultimo periodo) accennano a diminuire. Ne sanno qualcosa due grossi imprenditori del Cesenate e un notaio. I ladri, la notte della Befana, si sono introdotti nella casa del notaio, in una zona isolata poco distante dal centro, hanno forzato la finestra sul retro e sono entrati. Sono riusciti a portare via del denaro e alcuni gioielli di famiglia. Ancora più ingente il bottino a casa di un imprenditore, dove i ladri sono riusciti a intercettare il sistema di allarme e hanno aperto la cassaforte, svuotandola completamente. Hanno invece funzionato i sistemi di sicurezza a casa di un imprenditore che abita al Monte. Quando i ladri hanno scavalcato la cancellata, è partita l’allarme e si sono dati alla fuga. Le forze dell’ordine ieri hanno rafforzato i servizi per evitare che si ripetano simili episodi.

Annamaria Senni