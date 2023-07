Ragno e rocciatori per riaprire la strada a Ranchio

Si continua a lavorare senza sosta a Sarsina per riportare in vita uno dei territori più devastati dall’alluvione e ristabilire la viabilità nelle strade compromesse dalle frane, e la situazione rimane ancora critica nelle località di Ranchio e Quarto. Giungono aggiornamenti dal sindaco di Sarsina, Enrico Cangini sull’evoluzione della situazione emergenziale post alluvione del maggio scorso.

"Attualmente sono ancora circa 50 le persone evacuate dalle proprie abitazioni – precisa Cangini - un numero che confidiamo si ridurrà sensibilmente nelle prossime settimane. Negli ultimi giorni si è lavorato senza sosta per aprire San Martino Appozzo ed anche Valbinoso".

"A breve – aggiunge il sindaco Enrizo Cangini - inizieremo i lavori sulla strada comunale che porta nella località Campiano, ma le situazioni più critiche ed importanti riguardano Ranchio e Quarto".

Riguardo la SS n. 71 a Quarto a seguito di un confronto costante con Anas si è avuto la conferma della sua riapertura entro settembre prossimo e a proposito il sempre il sindaco Cangini ha detto: "Nell’area del crollo è già stato eseguito il lavoro sulla scarpata di monte ed è terminata la progettazione sul lato valle, mentre sulla Strada Provinciale n. 29 Ranchio in questi giorni sono iniziati i lavori con il ragno e i rocciatori al fine di arrivare ad una riapertura a senso unico alternato".

"Oltre al lavoro in scarpata - conclude il sindaco Cangini - l’amministrazione provinciale prevede di installare delle reti e dei new jersey al fine di mettere in sicurezza la rete viaria; sulla stessa strada, nella zona di Linaro, i lavori termineranno entro la settimana prossima".

Edoardo Turci