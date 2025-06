Rally Italia Sardegna: Cea Squadra Corse garantisce sicurezza nei percorsi sterrati

In occasione della 22esima edizione del Rally Italia Sardegna, tappa italiana del Campionato del Mondo Rally wrc, Cea Squadra Corse di Savignano sul Rubicone è ancora una volta presente lungo i percorsi sterrati della Gallura e del Monte Acuto per garantire la sicurezza della manifestazione. Con 16 prove speciali su sterrato per oltre 320 chilometri cronometrati, il tracciato si snoda tra paesaggi unici e scenari di grande suggestione. L’arrivo è previsto a Olbia, oggi, alle 16, con la cerimonia del podio. In uno scenario tanto affascinante quanto impegnativo, Cea Squadra Corse assicura il proprio contributo con una squadra composta da 22 operatori altamente specializzati e 11 mezzi attrezzati, pronti a intervenire con la massima professionalità in caso di incidente. L’attività della squadra si fonda su un percorso di formazione e aggiornamento continuo, svolto presso il campo prove Cea di Savignano sul Rubicone, dove vengono simulate le reali condizioni di intervento in gara. A bordo dei mezzi, le attrezzature per la decarcerazione sono selezionate e sviluppate in collaborazione con aziende leader a livello internazionale nella produzione di dispositivi e sistemi di soccorso tecnico, per garantire la massima precisione ed efficacia, anche su veicoli da competizione di nuova generazione. Cea Squadra Corse è presente fin dalla prima edizione del Rally Italia Sardegna: un impegno che unisce tecnologia, passione e spirito di servizio. Una sicurezza in più per piloti, team, commissari e spettatori, in un evento che si conferma tra i più attesi e spettacolari del panorama mondiale del motorsport.

e. p.