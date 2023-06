Rampa di lancio La carica dei 1.300 studenti

Dunque si comincia. Domani e non a metà della settimana ormai alle spalle e con un’unica prova orale invece di quello che fino al rush finale pareva essere il collaudato mix con le prove scritte in apertura. Domani comincia un esame di maturità che a Cesena e per i cesenati sarà ancora una volta diverso dai canoni, perché dopo il covid, le mascherine, i contagi e le paure, ad allungare altre ombre sulla città ci si è messa pure l’alluvione causata dall’esondazione del fiume Savio, con successiva decisione del Ministero di cambiare in corsa (meglio, quasi al traguardo) l’itinerario di uno dei percorsi più importanti, simbolici ed evocativi nella giovane vita di studenti alle porte dei vent’anni. Se ne è discusso tanto in questi giorni, con chi contestava e chi abbozzava, chi si arrabbiava e chi recriminava, chi scrollava le spalle e chi si fregava le mani, ma ora questo tempo è finito. Perché in calce al diploma non c’è spazio per i se e per i ma. Ci sta soltanto un numero, che deve essere il più alto possibile, in vista di quello che verrà, ma forse più di tutto per coronare quello che è stato: un percorso scolastico che in un modo o nell’altro resterà sempre nello spirito di ognuno. Perché le cene di classe organizzate a decenni di distanza di quei fatidici giorni non è che si organizzano tanto per fare. E allora sotto col ripassone finale, nel quale diluire l’adrenalina dell’ultimo minuto, che chi dice di non averla, mente sapendo di mentire. In rampa di lancio ci sono circa 1.300 ragazze e ragazzi cesenati che secondo un calendario ormai fissato si daranno il cambio l’un l’altro fino a quando l’estate sarà inoltrata. Abbiamo voluto ascoltarne qualcuno, pescando nel mondo sportivo del nostro territorio, sondando gli stati d’animo di chi con le emozioni forti e le partite senza appello è già abituato a conviverci. E che magari conosce qualche stratagemma in più per riuscire a vincerle.

Luca Ravaglia