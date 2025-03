Randy Bernsen Trio al Jazzamore

Il Jazzamore, locale recentemente inaugurato a Ponte Pietra in via Cesenatico 918, sotto l’egida di Luca di Luzio, domani sera 13 marzo ospiterà un concerto esclusivo del Randy Bernsen Trio. La performance si inserisce nella scia del recente successo del loro ultimo album ‘Heart, Mind and Soul’, che ha consolidato la posizione di Bernsen come uno dei principali innovatori nel panorama del jazz fusion. Per chi vorrà solamente assistere al concerto, l’ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria (telefonando allo 0547-9176794). L’esibizione musicale inizierà alle 21, ma dalle 20 sarà possibile cenare, godendosi poi lo spettacolo dal vivo in un’atmosfera suggestiva e in pieno stile ‘jazz’. Per assicurarsi una buona posizione e godersi appieno la serata, i titolari consigliano di prenotare il tavolo in anticipo.

L’ultimo lavoro di Randy Bernsen, ‘Heart, Mind and Soul’, rilasciato sotto l’etichetta Jericho Jams, offre sei tracce che esplorano la profondità della creatività musicale di Bernsen, accompagnato dai rinomati musicisti Bob Mintzer e Bob Franceschini ai sassofoni. Questo album testimonia l’abilità di Bernsen di fondere armonie complesse e groove accattivanti, creando una musica che è emotivamente coinvolgente e tecnicamente impeccabile. "Nel concerto al Jazzamore – anticipa Luca Di Luzio, che ha aperto il locale a Ponte Pietra proprio nell’ottica di offfire spettacolid musica dal vivo di qualità - Randy Bernsen (chitarra), insieme a Yves Carbonne (basso) e Paolo Rubboli (batteria), promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale che varia dalle texture ricche e melodiche a improvvisazioni audaci e dinamiche. La serata rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di jazz di respirare dal vivo la maestria e l’innovazione che hanno reso il trio una formazione ammirata a livello internazionale".

Luca Ravaglia