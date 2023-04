Raperonzolo in versione originale

Ultimo appuntamento al teatro Comunale di Gambettola per la rassegna ’Famiglie a teatro’. Oggi pomeriggio alle 17 la compagnia toscana Nata Teatro porta in scena ’Ravanellina. Una storia di verdura e civiltà’, una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, che non dimentica le versioni di Gian Battista Basile e Italo Calvino. Teatro d’attore e pupazzi si mescolano in una narrazione divertente e delicata. Sul palco Eleonora Angioletti, per la regia di Giorgio Castagna. Ingresso 7 euro, ridotto 5, gratis sotto i 3 anni.