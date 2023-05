Raphael Gualazzi e Elio a Sarsina

La musica invade la valle del Savio e Sarsina diventa protagonista di due eventi di caratura nazionale con artisti di primo piano. Infatti il primo luglio prossimo, nella splendida cornice della Abbazia di San Salvatore in Summano, ritorna "Camporella Jazz 2023". Protagonista di quest’anno sarà il cantautore Raphael Gualazzi, accompagnato da Anders Ulrich e Gianluca Nanni, che proporrà i suoi brani più celebri oltre ad una ricercata selezione che spazia dal Jazz Blues internazionale alla rivisitazione di repertorio classico. Il concerto sarà l’apice di un’intera giornata dedicata alla scoperta di storia, natura ed enogastronomia del territorio. I turisti o coloro interessati potranno conoscere (ore 10,30) lo splendido Museo Archeologico Nazionale, mentre alle 14 si potrà visitare il Museo D’Arte Sacra e la cattedrale; di seguito, alle 15,30, è previsto il raduno presso l’ufficio turistico per una camminata verso l’Abbazia di San Salvatore in Summano con tre percorsi adeguati ai diversi gradi di allenamento. Sul posto è prevista area bar e piccola ristorazione e per chi non intendesse avventurarsi a piedi alla scoperta del territorio, verrà messa a disposizione una navetta previa prenotazione (con messaggio whatsapp al 3478527521). Info pagina Facebook Pro Loco Sarsina e www.comune.sarsina.fc.it

Passando al 25 luglio alle ore 21, nell’Arena Plautina sarà in scena l’eclettico artista Elio con lo spettacolo "Ci vuole orecchio" in segno di tributo a Enzo Iannacci. Sul palco, insieme a Elio, cinque musicisti, con il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di "schizzo" Jannacci. Da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo o a Gadda. Uno spettacolo giocoso e profondo perché "chi non ride non è una persona seria". La prevendita è già disponibile su ticketone. Il progetto fa parte della rassegna Savio Trail ed è il frutto della collaborazione tra la Pro Loco di Sarsina, il Comune di Sarsina, il Cammino di San Vicinio e l’Unione dei Comuni Valle del Savio.

Edoardo Turci