Rapina al bar, caccia a tre nordafricani

I carabinieri di Cesena stanno cercando di rintracciare i tre giovanissimi nordafricani che venerdì alle 17.45 hanno messo a segno una rapina nel bar tabaccheria Tobacco Caffè in via Scevola Riceputi 2, dietro al teatro Verdi, in pieno centro storico. In quel momento la barista che gestisce il locale dall’inizio dell’estate scorsa era sola e dentro non c’erano fortunatamente clienti. I tre ladri si sono diretti alla cassa e hanno preso circa 1.500 euro e poi sono scappati via. Quando sono entrati hanno urlato "Questa è una rapina", minacciando la barista con un coltello, senza però mai avvicinarsi troppo a lei. Si sono impossessati dei soldi, senza portare via niente altro, ma, prima di uscire hanno cosparso il locale di spray urticante al peperoncino con la classica bomboletta per far sì che la giovane barista non uscisse, magari per vedere quale direzione prendevano oppure per urlare e attirare l’attenzione della gente. Ha però immediatamente chiamato i carabinieri di Cesena che sono giunti sul posto e hanno iniziato a cercare i tre malfattori, senza però al momento alcun esito. Probabilmente potranno essere di aiuto le telecamere di videosorveglianza esterne, interne e collocate nel centro storico di Cesena e anche i rilievi effettuati dalla scientifica giunta nel bar tabaccheria. Sul posto anche una ambulanza del 118 per il fatto dello spray al peperoncino che però non è arrivato sul volto e sugli occhi della barista.

e. p.