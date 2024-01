Rapina al supermarket con il coltello

Un 28enne straniero di 28 anni senza permesso di soggiorno è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in un supermercato a Gatteo. Il fatto risale a martedì scorso quando, nel tardo pomeriggio, il 28enne è entrato in un supermercato e ha prelevato dagli scaffali alcune bevande alcoliche che poi ha nascosto all’interno della propria giacca. Il gesto non è passato in osservato agli addetti del supermercato. Una volta giunto alla cassa l’uomo si è rifiutato di pagare la merce e ha spintonato violentemente le commesse e, dopo averle minacciate con un coltello, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri che hanno consentito di rintracciare il responsabile della rapina poche ore dopo il fatto, nella serata di martedì scorso. I carabinieri di Longiano nel corso di un servizio perlustrativo, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Cesenatico, sono riusciti a fermare il 28enne e a sottoporlo subito a perquisizione personale, all’esito della quale è stata rinvenuta l’intera refurtiva restituita al proprietario. Il 28 enne è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per la violazione della legge sull’immigrazione. E’ stato trasferito in carcere a Forlì.