Rapina davanti alla stazione. Strappano la catenina a un 15enne. Due stranieri inseguiti e arrestati

Arrestati dalla Polizia di Stato i due responsabili della rapina ai danni di un quindicenne in stazione a Cesena. Il ragazzino, residente a Cesena, era da poco uscito da scuola quando martedì mattina in piazzale Sanguinetti è stato preso di mira da due malfattori.

L’attenzione dei due individui è stata attirata dalla catenina dorata che il ragazzino portava al collo ed è per questo che con atteggiamento prepotente i due gli hanno chiesto se fosse d’oro. Istintivamente il giovane ha indietreggiato, cercando di proteggere con una mano la catenina, ma subito uno dei due ladri con violenza gli ha afferrato l’arto tenendolo bloccato, mentre l’altro ha strappato dal collo la collanina.

Con quel gesto, tanto violento quanto rapido, i due individui si sono impossessati dell’oggetto e si sono dati alla fuga verso Corso Cavour. Subito il quindicenne ha chiamato il numero di emergenza 112 spiegando quanto era appena successo e indicando la direzione di fuga dei malviventi dei quali è riuscito a fornire una dettagliata descrizione. Immediato l’intervento della Polizia di Stato che tramite la Squadra Volante, nel giro di pochi minuti, si è portata lungo corso Cavour dove ha intercettato i due rapinatori. Gli agenti hanno bloccato i responsabili che inutilmente hanno tentato di nascondersi dietro alcune vetture parcheggiate.

Nel corso della perquisizione, infatti, uno dei due malviventi, è stato trovato con la collanina appena rubata nascosta dentro la tasca del giubbotto. Immediato l’arresto da parte della Polizia di Stato dei responsabili, due soggetti stranieri con a loro carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio, che sono stati portati in carcere in attesa della convalida.

Ieri mattina nel corso dell’udienza il giudice ha ritenuto legittimo l’arresto e ha disposto, per uno dei due, la misura cautelare della custodia in carcere mentre, per l’altro, quella degli arresti domiciliari.

Ermanno Pasolini