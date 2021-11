Cesena, 17 novembre 2021 - Calmo, determinato. E con un coltello in mano. Così un rapinatore si è presentato l’altra sera al negozio di frutta e verdura della ditta ‘Biondi Giulio’ in via Madonna dello Schioppo. C’era solo una commessa dietro al bancone. E si è liberato di lei con decisione ma quasi con gentilezza, accompagnandola alla cella frigorifera del negozio e rinchiudendogliela dentro. Una svolta improvvisa che ha aggiunto terrore alla drammaticità di una rapina sotto la minaccia di una lama. Quando la ragazza è stata liberata – fortunatamente poco dopo, mentre il rapinatore si allontanava indisturbato – era in preda a un forte stato di choc.

La rapina è andata in scena lunedì sera attorno alle 19,30 in via dello Schioppo, una zona già ‘visitata’ in passato da rapinatori solitari che in una manciata di minuti minacciano, arraffano e si volatilizzano. Il bandito – sulla cinquantina, con la mascherina sul volto e una berretta in testa, quindi irriconoscibile ma sicuramente italiano – è entrato in azione in un giorno e in un orario non casuale. I negozi vicini erano infatti chiusi, così come le altre attività. Nella bottega di frutta e verdura c’era solo una giovane commessa. Che all’improvviso si è trovata davanti quell’individuo. Le ha ordinato di entrare nella cella frigorifera. La minaccia era nei fatti e nella lama impugnata. Ma tutto, secondo il racconto della giovane commessa, si è svolto in maniera quasi gentile. "Conta fino a cento prima di uscire" le ha detto l’uomo. Ma di certo ha impiegato meno di qualche decina di unità del conteggio per ripulire la cassa del contante presente al momento, qualche centinaio di euro (buona parte dell’incasso si fa di questi tempo in moneta elettronica).

Il titolare del negozio, che abita proprio sopra, è sceso in strada probabilmente solo pochi minuti dopo il fatto. E si è subito accorto che qualcosa non andava, non vedendo nessuno all’interno della rivendita. Così è entrato ed ha aperto la cella frigorifera, liberando e rassicurando anche la commessa, visibilmente scossa. L’allarme alle forze dell’ordine è partito immediatamente, le ricerche sono scattate all’istante, ma i pochi minuti di vantaggio sono bastati al rapinatore per allontanarsi e far perdere le sue tracce. Per agguantare una pista agli inquirenti non restano probabilmente che la descrizione dell’uomo e le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. A tutti rimane l’amaro in bocca per l’ennesimo episodio criminoso compiuto con una tranquillità che coincide con un senso di impunità.