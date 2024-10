Assalto alle Poste di San Mauro Pascoli, clienti minacciati

​Cesena, 6 ottobre 2024 – Una rapina da oltre 100mila euro, anche se si sta ancora conteggiando l’entità dei soldi trafugati all’ufficio postale di San Mauro Pascoli. Ieri mattina poco dopo le otto, due ladri hanno aspettato che gli impiegati aprissero la porta di ingresso e, armati di cutter-coltelli, li hanno seguiti alle spalle e minacciati di colpirli se non avessero aperto la cassaforte. I dipendenti hanno aperto e loro hanno arraffato più soldi che hanno potuto, sicuramente oltre 100mila euro. La forte somma doveva servire per il pagamento delle pensioni.

Le minacce

Poco dopo sono entrati nell’ufficio postale sammaurese due clienti, essendo ieri giorno di mercato ambulante e quindi più affollato e poi al sabato molta gente, lavorando durante la settimana, impiega la giornata per sbrigare le varie pratiche di casa. I due clienti in un primo momento non si sono accorti di quello che stava succedendo e i due rapinatori hanno preso anche loro, li hanno minacciati con i coltelli e poi con gli impiegati li hanno chiusi dentro un ufficio e sono scappati a piedi. Probabilmente poco lontano e ben nascosto c’era qualcuno che li stava aspettando con un’auto o un altro mezzo per fuggire. Subito è scattato l’allarme dato dai dipendenti e la prima pattuglia dei carabinieri cinque minuti dopo era già sul posto, ma dei banditi ormai non c’era alcuna traccia. Fortuna ha voluto che nessuno dei dipendenti e dei clienti abbia riportato ferite o contusioni nella calca e nella confusione più generale.

Caccia ai rapinatori

C’è chi afferma che i due rapinatori avessero un accento meridionale, altri no e altri ancora un accento straniero. Sul posto sono arrivati il nucleo investigativo dei carabinieri di Cesenatico insieme ai carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli, al nucleo investigativo di Forlì e alla Polizia Locale di San Mauro Pascoli. Tutti insieme ora stanno lavorando alle indagini per cercare di risalire alla identificazione dei malviventi che comunque si sono presentati nell’ufficio postale sammaurese mascherati con passamontagna, scaldacollo e sciarpe come descritto da dipendenti e clienti.

La chiusura dell'ufficio postale dopo la rapina

I filmati delle telecamere

I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne pubbliche e private per cercare di individuare i due malfattori. Ieri l’ufficio postale sammaurese ha immeditamente chiuso i battenti, come è purtroppo normale in queste situazioni, segnalando che i clienti si potevano rivolgere a quello di Savignano sul Rubicone in via Togliatti che sarebbe rimasto aperto anche al pomeriggio.

Le parole del sindaco

“E’ stato un episodio criminale che ha scosso tutta la comunità sammarese – ha commentato Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli –, ma che fortunatamente non ha portato conseguenze fisiche ai dipendenti e agli utenti presenti. Ho fatto personalmente visita ai dipendenti delle Poste nella mattinata di ieri per dimostrare loro la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale. Ringrazio le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, per il tempestivo intervento e auspico che i due responsabili vengano rintracciati e puniti”.