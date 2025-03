Rapinano un ragazzino di 50 euro: ancora violenza alla stazione di Cesena

Cesena, 21 marzo 2025 – La zona della stazione ferroviaria di Cesena continua a restare un nervo scoperto in termini di sicurezza, anche in relazione ai suoi più giovani frequentatori che, pure in pieno giorno e in orari particolarmente frequentati, rischiano di imbattersi in situazioni difficili.

In casi di questo genere, allertare tempestivamente le forze dell’ordine può risultare decisivo, come è per esempio accaduto nei giorni scorsi quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cesena hanno arrestato due ragazzi, di 18 e 19 anni, residenti in provincia di Lodi, accusandoli in concorso di rapina aggravata.

I fatti si sono appunto svolti nella zona della stazione ferroviaria dove, nel primo pomeriggio, un cesenate ancora minorenne, è stato avvicinato da due ragazzi che, dopo averlo bloccato e minacciato, gli hanno sottratto una banconota da 50 euro che aveva con sé. Nella circostanza il minore, che fortunatamente non è rimasto ferito, è riuscito ad allertare immediatamente i carabinieri che si sono subito recati nella zona descritta dalla vittima della rapina e dalla quale, nel frattempo, i due giovani stavano cercando di scappare salendo a bordo di un treno e allontanarsi così da Cesena nell’intento di far perdere le loro tracce.

I militari, grazie alla precisa descrizione degli aggressori fornita dalla vittima, hanno subito individuato e bloccato i due sospettati i quali, sottoposti a perquisizione, sono in effetti stati trovati in possesso del denaro rapinato, poi restituito al giovane.

I due ragazzi sono poi stati arrestati e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono portati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

Udienza che si è tenuta nel corso della mattinata odierna, davanti al giudice del tribunale di Forlì. Il giudice, convalidando l’arresto, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.