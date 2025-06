Rapinata e ferita con un cutter: "L’arrestato pagherà per il crimine"

Il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua (nella foto) interviene sulla vicenda della ragazza 18enne rapinata della borsa e ferita con un cutter da un extracomunitario residente a Cesena. Il giovane è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Savignano sul Rubicone e la giovane portata all’ospedale Bufalini, medicata e poi dimessa.

Dice il sindaco: "Voglio manifestare la mia vicinanza alla famiglia della giovane vittima. Desidero ringraziare i nostri Carabinieri che hanno saputo agire tempestivamente, con prontezza e lucidità assicurando alla giustizia, nel giro di nemmeno un’ora dai fatti, una persona che ora si trova in carcere, che verrà sottoposta a processo e pagherà per questo crimine odioso. Le nostre forze dell’ordine hanno fatto un lavoro egregio. Siamo in buone mani. Desidero anche ringraziare i cittadini di Valle Ferrovia che si sono preoccupati di avvisarmi subito e consentirmi di raggiungere immediatamente il luogo in cui sono accaduti i fatti".

"L’attenzione dei nostri concittadini – continua Dellapasqua – la loro capacità di tenere alta l’attenzione e di muoversi secondo le regole è quello che serve per tenere lontano dalla nostra comunità coloro che deragliano e che non vogliamo fra noi. Siamo sicuri che la presenza delle telecamere di sorveglianza in quella zona consentirà di perfezionare le indagini e raccogliere ulteriori particolari utili a chiuderle. Ho incontrato la famiglia della ragazza per esprimere loro direttamente la nostra presenza anche a nome della città e messo a disposizione i nostri servizi qualora fossero necessari".

Ermanno Pasolini