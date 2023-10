Rapinatori in farmacia armati e mascherati: bottino di mille euro

Due uomini col volto coperto e due coltelli puntati verso il banco. E’ lo scenario nel quale si sono imbattute le persone che ieri sera poco prima delle 19.30 si trovavano all’interno della farmacia Montemaggi, all’angolo con piazza Anna Magnani a San Mauro in Valle. Con l’avvicinarsi dell’orario di chiusura, due persone, che forse hanno raggiunto la zona a bordo di uno scooter, anche se la dinamica dei fatti è ancora tutta da verificare da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, sono entrate intimando la consegna del fondocassa. Il colpo è stato rapidissimo e nessuno è rimasto ferito. Pare però che all’interno del locale si trovasse anche una donna in gravidanza, rimasta ovviamente traumatizzata dalla scena alla quale è stata costretta ad assistere. Ci sarebbe stato anche chi avrebbe cercato rifugio verso il bagno, nel tentativo di allontanarsi dai rapinatori. La richiesta d’aiuto è stata immediata, così come tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto pochissimo tempo dopo la fuga dei due. I militari si sono subito messi al lavoro, sia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sia per dare in fretta un volto ai responsabili della rapina. Nella zona ci sono diverse telecamere, che potrebbero essere utili alle indagini. Per quanto riguarda l’entità del bottino, sarebbero stati sottratti circa mille euro, anche se la quantificazione esatta ieri sera era ancora in corso.