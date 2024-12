I rapinatori mascherati che prendevano di mira gay: “Siamo famosi, voglio fare l’ultimo grande colpo”

Cesena, 16 dicembre 2024 – “Voglio organizzare qualcosa di gigantesco, un colpo da 40mila euro. Non so come farò ma ho bisogno di quei soldi sennò perdo la casa”. Tra le parole intercettate dagli investigatori si profilava la possibilità di un altro grosso colpo da parte della banda che ha aggredito e rapinato due uomini adescati attraverso una ‘app’ per incontri tra omossessuali.

A fermare i propositi criminali dei quattro malviventi residenti a Rimini (un marocchino di 24 anni, un 21enne riminese, un 21enne senegalese, e un 27enne originario del Perù, detto il ‘Cinese’) ci hanno pensato i carabinieri di Rimini e di Cesenatico che, attraverso le testimonianze e le intercettazioni telefoniche, hanno inchiodato i responsabili delle aggressioni avvenute a Cesenatico e a Corpolò (a Rimini) il 3 novembre scorso e a Longiano e Villa Verucchio il giorno seguente.

I malviventi erano ancora in libertà quando, i giorni seguenti ai fatti, sono usciti gli articoli sul Resto del Carlino in cui venivano raccontati i momenti di terrore provocati ai danni di due vittime omossessuali, uno di un paesino della Valle del Rubicone e l’altro di Cesenatico. I loro telefoni erano sotto controllo, rintracciati dagli inquirenti dopo le denunce delle parti offese.

“Io te lo dico, voglio fare un ultimo grande colpo. Stavo morendo dall’ansia tutta sta settimana. Non so cosa succede… ma siamo famosi sul Resto del Carlino. Gli sbirri stanno facendo le ronde”. “Quindi qualcuno ha denunciato?” si chiedono increduli i malviventi, che forse, in un attimo di pentimento per gli atroci crimini commessi, aggiungono: “Poverino quello là, perché lo abbiamo ridotto così”, “Ma non hanno tante prove contro di noi, non hanno visto il viso di nessuno”.

Eppure, tramite indagini accurate, le forze dell’ordine sono riuscite a inchiodare e arrestare i criminali. Sono finiti in tre agli arresti domiciliari mentre uno si trova detenuto in carcere. A difendere il peruviano, arrestato la scorsa settimana, è l’avvocato Enrico Graziosi di Rimini.

Le pesanti accuse per i quattro malviventi vanno dal sequestro di persona, alla rapina pluriaggravata, alla violenza privata. Gli indagati confidavano sulla reticenza delle vittime che venivano scelte tramite un sito di incontri per omossessuali, “loro non diranno mai sono andato a incontrare un ragazzo”, dicevano, e invece le denunce sono partite subito dopo i fatti. La banda ha agganciato le vittime su una nota ‘app’ di incontri gay e ha utilizzato la stessa strategia criminale.

Uno dei componenti, quello che si fingeva interessato all’incontro, si è presentato nel luogo stabilito, dove la vittima attendeva in auto. La dinamica era la stessa. Il malvivente saliva sull’autovettura della persona offesa e lo convinceva a recarsi in una zona isolata. Ed ecco che entravano in scena i tre complici. Si introducevano nell’auto della vittima con il viso coperto con delle maschere, colpivano la vittima con schiaffi e pugni, gli puntavano un taglierino al collo, gli legavano i polsi e le caviglie con delle fascette di plastica e poi si impossessavano del portafoglio e del bancomat e costringevano la vittima a farsi fotografare nuda.

Poi si recavano in uno sportello bancomat, utilizzando il veicolo della persona offesa e obbligavano il malcapitato a fare molteplici bonifici nei conti dei malviventi, riuscendo a sottrarre oltre 5.000 euro. Per rimanere incastrati nella rete degli investigatori, fondamentali sono stati i bonifici fatti nei conti correnti dei malviventi.