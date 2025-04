Rapine e spaccio, sconterà 4 anni

Colpevole di avere effettuato alcune rapine nel territorio di Cesena e anche accusato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne senegalese residente a Cesena è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato e ora deve scontare quattro anni e sei mesi in carcere. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, è il frutto di un cumulo di più condanne, a seguito delle quali è stata accertata la sua responsabilità penale in relazione ad alcune rapine e ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti realizzate tra il 2018 e il 2022. Il 22enne senegalese già noto alle forze dell’ordine, era stato, tra l’altro, già colpito dalla misura del "Divieto di accesso e di stazionamento alle aree urbane" (c.d. D.a.c.u.r.) emesso dal Questore, Claudio Mastromattei, nel dicembre 2024, dopo essere stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato era stato trovato con indosso 5 involucri contenenti droga. In quella circostanza, oltre altra denuncia e al sequestro, all’individuo era stato imposto il divieto di accedere ai locali e ai pubblici esercizi delle aree più sensibili del Comune di Cesena per la durata di quattro anni.

e. p.