Rari Nantes chiama le nuove leve. In arrivo il Trofeo Nuoto per Tutti

In riviera la Rari Nantes Romagna ha organizzato il ’Trofeo Nuoto per Tutti’, un evento dedicato alle giovani atlete che si sono avvicinate al mondo del nuoto artistico negli ultimi due anni. La competizione si svolgerà domenica 16 marzo presso la piscina comunale di Cesenatico. Il ’Trofeo Nuoto per Tutti’ nelle intenzioni degli organizzatori è una importante opportunità per le atlete emergenti di mettersi alla prova in un contesto competitivo, ma al tempo stesso stimolante e inclusivo.

Le gare si svolgeranno nella formula della ’Vasca Obbligata’, un format specificamente progettato per incoraggiare le nuotatrici a eseguire una serie di elementi prestabiliti in sequenza. Questa modalità favorisce l’apprendimento delle tecniche di base di questa specialità del nuoto, consente anche di sperimentare la bellezza e l’arte del nuoto sincronizzato, promuovendo la creatività e l’espressione individuale di ciascuna bambina e ciascuna ragazza.

Le gare si svolgeranno in tre fasi, che sono il Doppio, Squadra e ’Obbligata’ permettendo alle atlete di esibirsi in coppia o di partecipare come team. Questa struttura competitiva è pensata per valorizzare il lavoro di squadra e la sinergia tra le atlete, che sono considerati elementi fondamentali nel nuoto artistico, dove la coesione e la coordinazione sono essenziali per il successo.

L’associazione sportiva Rari Nantes Romagna vuole creare un ambiente positivo e stimolante, promuovendo il fair play e la passione per lo sport, come racconta Chiara Malvini: "Siamo convinti che la pratica sportiva, in particolare nelle discipline artistiche legate al nuoto, possa insegnare valori fondamentali come la determinazione, la resilienza e la capacità di lavorare in gruppo. L’evento è aperto a tutti gli Enti ed invitiamo quindi tutte le società e le atlete interessate a partecipare a questo torneo unico, iscrivendosi entro il termine stabilito".

Le persone interessate possono avere informazioni e iscriversi telefonando al 349 8661131, oppure recandosi direttamente nell’impianto sportivo situato lungo la via Saffi all’altezza del Parco di Levante. Le adesioni si chiudono oggi, venerdì 28 febbraio.

Giacomo Mascellani