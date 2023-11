Rassegna ‘Across the Movies’ al cinema Eliseo da domani Una serata per Lucio Dalla con il ‘concerto perduto’ Proiezione del docufilm ‘DallamericaCaruso’ sullo show a New York nel 1986. Le altre date per Verdena, Jannacci e Cccp

Si riaccendono i riflettori su Across the Movies, storica rassegna di cinema musicale d’autore organizzata da Monogawa insieme alla fumetteria cesenate Panda Comix, con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission, che torna al cinema Eliseo con quattro appuntamenti fra storia, cultura ed esibizioni dal vivo dedicati ad altrettanti cantautori e band italiani. Si parte domani alle 21 con la prima serata dedicata a Lucio Dalla, con la proiezione di ‘DallamericaCaruso. Il concerto perduto’, un docufilm che a 80 anni dalla nascita del cantautore bolognese riporta in luce sul grande schermo le riprese integrali del suo concerto al Village Gate di New York del 1986. La serata si apre alle 19.30 nel foyer dell’Eliseo con aperitivo sulle frequenze di ‘Across the Radio’, trasmissione a cura di Uniradio. Alle 21 Luigi Bertaccini, dj e giornalista musicale, storico collaboratore della rassegna, introdurrà il pubblico al film e presenterà il breve live di Enrico Farnedi, cantautore e polistrumentista cesenate che omaggerà Dalla reinterpretando in modo personale qualche brano. Across The Movies prosegue poi il 27 novembre con ‘X sempre assenti’, un film documentario dedicato ai Verdena, il 4 dicembre con ‘Enzo Jannacci, Vengo Anch’io’ e il 13 dicembre con ‘Kissing Gorbaciov’, esclusivo documentario che racconta dello sbarco dei CCCP fedeli alla linea e di altre band come i Litfiba oltre la cortina di ferro per esibirsi dal vivo a Mosca e a Leningrado.

Carlotta Benini