Rassegna di incontri e cineforum sulla crisi dei rapporti umani

"Chi sono io senza di te? L’altro: risorsa o nemico?". Prende il via la rassegna di incontri e cineforum presso il Cinema Teatro Moderno di Savignano, organizzata dall’Unità Pastorale Savignano in collaborazione con il Centro culturale Il Tralcio, Focolari Romagna, Var-Associazione Ragazzi, asilo infantile Vittorio Emanuele II, Istituto di istruzione superiore "Marie Curie", istituti comprensivi di Savignano e San Mauro Pascoli. Da mercoledì si succederanno sul palco quattro incontri, tre cineforum con don Filippo Cappelli e uno spettacolo teatrale.

Alla presentazione c’erano don Piergiorgio Farina e il sindaco Nicola Dellapasqua che hanno detto: "In un momento storico difficile, segnato da guerre, povertà, ingiustizie e incertezza socio-economica e culturale, la Commissione culturale delle parrocchie di Savignano sul Rubicone propone alcuni spunti di riflessione per approfondire le cause della crisi che coinvolge l’umanità intera. La rassegna si focalizza sulla percezione che prevalga un "io" incapace di rapportarsi con la presenza di un "tu"".

Mercoledì l’imprenditore Francesco Orioli e il formatore Flavio Gerardi parleranno di "Lavorare stanca - una fatica che paga". Gli altri tre incontro a novembre, dicembre e gennaio. Il cineforum inizierà mercoledì 29 con il film "Erin Brockovich" di Steven Soderbergh e proseguirà a novembre e febbraio. Mercoledì 14 gennaio andrà in scena lo spettacolo "La stanza di Etty", di Liana Mussoni. A integrazione del progetto dal 17 al 31 gennaio, l’Associazione Amici Don Baronio ospiterà la Mostra "Profezie per la pace". Inizio incontri alle 21, ingresso libero.

Ermanno Pasolini