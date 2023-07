Rassegna "Luglio nei Parchi e nelle Piazze" a Cesena, Spettacoli, Musica, Giochi e Letture La rassegna "Luglio nei parchi e nelle piazze" di Cesena offre appuntamenti con spettacoli, musica, giochi e letture, tutti ad ingresso gratuito. Si parte domani con 'Storie in bicicletta', per poi proseguire il 12 luglio con 'Favole in musica'.