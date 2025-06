Ravenna trionfa al 49° Trofeo Sarti battendo Rimini 3-1

Al Ravenna la 49esima edizione del Trofeo Sarti. I giallorossi hanno avuto la meglio sul Rimini (3-1) nella finale che si è disputata lunedì sera sotto i riflettori dell’Orogel Stadium Manuzzi di Cesena. Terzo posto per il San Marino Academy che nella ’finalina’, disputata prima della sfida decisiva, ha regolato 6-2 il Torresavio. Una kermesse conclusiva che si è svolta di fronte ad una folta cornice di pubblico. Presenti, sugli spalti, anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che ha premiato la squadra vincitrice, il presidente del comitato provinciale Figc Daniele Lambertini, il responsabile del settore giovanile del Cesena Roberto Colacone e il responsabile dell’attività di base sempre del Cesena Fabrizio Faro, intervenuti anche per premiare i vincitori delle varie categorie. L’applauso più caloroso, tra gli ospiti, l’ha però incassato il bomber Cristian Shpendi che ha premiato uno per uno i top undici del torneo. Ravenna che per la seconda volta iscrive il proprio nome nell’albo d’oro del prestigioso torneo, riservato alla categoria giovanissimi, organizzato come sempre dalla società Torresavio e Torre del Moro a ricordo dei fratelli Sarti, uomini di sport prematuramente scomparsi. La famiglia Sarti era rappresentata dalle sorelle Paola e Diletta che come da tradizione hanno premiato la società vincitrice della coppa il Sampaimola. La classifica marcatori invece ha visto trionfare Francesco Mazza del San Marino Academy con 6 reti, le stesse di Carlo Mazzi del Torresavio e di Edoardo Didonè del Ravenna, ma da regolamento la coppa viene assegnata al più giovane. Questi invece i top 11 premiati da Shpendi: portiere Ribiscini Giovanni (Rimini), difensori Cepa Diego (Ravenna), Almerigi Aiko (Torresavio), Ramberti Giordano ( Rimini ), Prendi Diego (S.Marino Academy), centrocampisti Mazza Francesco (S.Marino Academy), Kroj Matias (Savignanese), Ratti Pietro (Ravenna), attaccanti Raffini Jacopo (Sanpaimola), Mazzi Carlo (Torresavio), Didonè Edoardo (Ravenna).

Andrea Baraghini