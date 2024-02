Razzìa notturna al Mokadè. Svuotati cassa e scaffali: "Ci sentiamo indifesi"

"Non vogliamo tornare ad avere paura!". Lo dicono le sorelle Monica e Debora Saiani, titolari del bar Mokadè in piazza Franchini Angeloni che ieri mattina, arrivate al lavoro poco prima delle 7, si sono trovate davanti agli occhi lo scenario del loro pubblico esercizio completamente saccheggiato dai ladri. Purtroppo per loro non è la prima volta perché, prima della pandemia, il locale era già stato preso di mira tre volte. La dinamica dei fatti non è ancora del tutto chiara, ma dalle tracce lasciate dagli sgraditi visitatori pare che l’accesso sia avvenuto arrampicandosi fino a un vasistas, con un tavolino e delle sedie utilizzati come appoggi. Una volta all’interno, tutto il locale è stato passato al setaccio, a partire dalla zona della cassa dove erano conservati circa 150 euro tra banconote di piccolo taglio e monete, da utilizzare come fondo cassa per i primi resti della giornata. A questo ammanco si sono poi aggiunti i furti di diversi generi alimentari, a partire da un prosciutto e altri salumi conservati nel frigorifero, più ulteriori prodotti gastronomici che le titolari del bar utilizzano per preparare i piatti che vengono abitualmente serviti durante la pausa pranzo alla clientela che frequenta gli uffici della zona. Una volta compiuto il colpo, la via di fuga scelta è stata ben più agevole: chi si era introdotto nel bar ha infatti scelto di uscire passando dalla porta, aprendo la serratura dall’interno. Sulla stessa serratura, sono poi stati ritrovati dei segni che potrebbero lasciar pensare a un tentativo di effrazione avvenuto forse prima di prendere di mira l’infisso rialzato. A frenare i ladri non è stata nemmeno la vicinanza col comando della polizia locale e con la compagnia dei carabinieri: hanno agito con spregiudicatezza, evidentemente contando sulla posizione defilata del pubblico esercizio, sul lato esterno di una corte che, pure a due passi dalla via Emilia, nelle ore notturne resta al di fuori dei flussi veicolari. Le porte del bar sono rimaste chiuse per il tempo necessario a tornare ad accogliere i clienti in sicurezza. In queste ore verrà presentata la denuncia alle forze dell’ordine.

Sull’argomento pubblica sicurezza intanto è intervenuto il consigliere della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi, che ha ripreso anche l’episodio della rapina effettuata nel pomeriggio di venerdì in centro: "Neppure un accenno dal sindaco Enzo Lattuca per condannare il preoccupante episodio criminale. Neppure un’espressione di vicinanza alla titolare del bar/tabaccheria preso di mira dai rapinatori è arrivata da un’amministrazione che, in questi anni ha sempre minimizzato i crescenti episodi criminosi che si sono verificati nella nostra città". Sirotti ritiene che Cesena dal punto di vista sicurezza versi in una situazione che definisce di abbandono. "Spaccio, risse, spaccate, furti e rapine sono all’ordine del giorno. Sul tema è plateale il fallimento di questa sindacatura, anche per la caparbietà con cui ha rifiutato di ascoltare non solo qualunque proposta proveniente dalle minoranze, ma anche le richieste pressanti dei cittadini".