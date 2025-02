“Il razzismo è inaccettabile”: le ragazze del basket fanno squadra

Cesena, 10 febbraio 2025 – Intanto non è giusto. Non è giusto che il lavoro e l’impegno quotidiano di 24 ragazze, 12 per ogni squadra, che da anni tutti i giorni mettono sudore e passione per la pallacanestro, venga riconosciuto soltanto in occasione di una partita che tutta Italia aspettava per misurare le conseguenze di frasi sconsiderate a sfondo razzista (‘Sei una scimmia’) pronunciate da una mamma di un’atleta cesenate dell’under 19 della Nuova Virtus verso un’atleta ancora minorenne riminese, dell’Happy Basket. Ad ogni modo ci si aspettava una reazione e la reazione c’è stata. Perché lo sport, quello giocato dai suoi protagonisti, è da sempre uno dei principali canali attraverso il quale il razzismo si è combattuto, non certo enfatizzato. Così eccoci a ieri pomeriggio, al PalaIppo di Cesena, dove alle 17.30, mezz’ora prima della palla a due del match di serie B tra Cesena e Rimini, le squadre entrano in campo insieme, indossando magliette bianche con una mano nera e una scritta che dice stop al razzismo. Sono ragazze, alcune ancora ragazzine. Studiano o lavoro e poi vanno ad allenarsi, mettendoci il cuore. Non sono abituate ai riflettori, eppure si trovano circondate da telecamere e macchine fotografiche, che pare quasi una partita di Eurolega. Restano impassibili, a testa alta, abbracciate, tra riminesi e cesenati, in un cerchio in mezzo al campo. E’ giusto che stiano a testa alta. Perché nessuno di chi è qui, in campo, deve rendere conto di niente, a nessuno.

Le ragazze delle due squadre di basket sono scese in campo al Palaippo di Cesena indossando magliette contro il razzismo. Anche il pubblico ha esposto uno striscione per dire no al razzismo in ogni sua forma (foto Luca Ravaglia)

Il riscaldamento lo fanno tutte indossando la maglietta anti-razzismo e prima dell’inizio del match la capitana cesenate Veronica Andrenacci prende il microfono: “Desideriamo esprimere il nostro profondo rammarico - legge in una lettere rivolta al pubblico, circa 300 persone - per la vicenda che ha coinvolto una minore e che ha messo in luce il triste fenomeno del razzismo. E’ inaccettabile che qualcuno debba affrontare simili esperienze di discriminazione e dolore. E’ fondamentale che come comunità ci uniamo per condannare fermamente ogni forma di razzismo e lavoriamo insieme per costruire un ambiente in cui ogni individuo, indipendentemente dalla propria origine, possa sentirsi rispettato e al sicuro. Dobbiamo sostenere la vittima e garantire che riceva il supporto necessario per superare questo momento difficile. Impegniamoci a educare noi stessi e gli altri, a promuovere l’inclusione e a essere agenti di cambiamento. Solo così possiamo sperare di prevenire simili situazioni in futuro. Con rispetto e speranza per un futuro migliore, stop al razzismo”.

Alcuni tifosi cesenati, col volto segnato da una striscia nera, hanno esposto uno striscione contro la discriminazione ed entrambe le squadre hanno speso parole più che distensive: “Siamo reduci da una settimana difficile - ha commentato il coach cesenate Luca Chiadini - che ha profondamente segnato le nostre atlete. La risposta migliore è arrivata oggi, con quello che si è visto in campo e sugli spalti: niente screzi, solo basket. Il razzismo e la discriminazione non abitano in campo”. Sulla stessa linea anche Rimini: “Abbiamo concordato questa iniziativa insieme - ha commentato il responsabile della comunicazione Massimiliano Manduchi - auspichiamo che i fatti continuino ad andare nella direzione di ciò che si è visto oggi qui a Cesena”. La società riminese aveva già preso posizione nelle scorse ore con chiarezza e grande stile, chiedendo di dare una seconda opportunità alla mamma cesenate, chiudendo la vicenda citando i valori sportivi che animano il club. Alla fine, al termine di una bellissima partita, sempre sul filo di lana, ha vinto Rimini. Non è giusto che il risultato arrivi solo a questo punto dell’articolo, perché è solo di quello che si dovrebbe parlare su un campo da basket. Tutto il resto è tremendamente fuori luogo.