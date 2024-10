’Re Chicchinella’ e la gallina dalle uova d’oro

Un palco vuoto e nero accoglie lo spettatore. La campanella suona, le luci in sala si affievoliscono fino a spegnersi. Il silenzio e il buio inghiottono ogni cosa. Lo spettacolo può cominciare. Ma per un po’ si percepisce soltanto un brusio, che va definendosi, a poco a poco, come un chiocciare di galline. Sono galline antropomorfe che, investite da un fascio di luce al centro del palco, si rivelano nell’atto di una preghiera funebre di fronte ad una massa scura, che può sembrare un guscio. Da questa massa emerge il protagonista della storia, il re di Napoli, o meglio Re Chicchinella, da quando, per uno strano e sfortunato incidente, una gallina si è insinuata nelle sue viscere e non c’è verso di farla uscire. Il re si è alzato da una notte insonne, dopo un lungo digiuno, e viene soccorso dai paggi, pronti a lavarlo e a controllare la situazione sotto la sua gonna. Poco dopo donne e uomini entrano in scena in veste da damigelle, con corpetti scintillanti e sfarzosi, le calzamaglie rigonfie, e danzano come galline. Poi arriva la figlia, e sembra portare dolcezza e affettuosità, suggerita anche dal candido vestito che indossa. La sua preoccupazione, però, è tutta rivolta alla ricchezza che il padre può produrre. Perché la gallina è una gallina dalle uova d’oro. Anche la moglie, che lo rimprovera per il digiuno, pensa solo alle uova. Il re, capendo il loro vero interesse, accende una discussione con la moglie, fino a che i due finiscono per rincorrersi come galline. Arriva l’ora del tè, in cui le damigelle e la figlia si ritrovano a ballare attorno al re, mangiando e incitandolo a fare altrettanto. Finalmente questo cede alla tentazione e le accontenta, così la gallina, essendosi cibata, comincia a produrre l’uovo. Dei medici, infine, cercano di liberare l’uomo dall’animale, ma senza risultato. Al re, nudo e stremato, non resta che abbandonarsi alla sua tragica sorte. Chiuso nel suo guscio, come all’inizio dello spettacolo, si trova ora circondato da persone vestite di nero che pregano per lui. Il lutto che invade la scena, però, scompare: la gallina dalle uova d’oro è viva! Tutto il grottesco racconto, liberamente tratto da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, è sostenuto dalla straordinaria fisicità degli attori, a cominciare dal protagonista, uno strepitoso Carmine Maringola. Il dialetto napoletano utilizzato in scena ne enfatizza ulteriormente l’espressività. A ciò si aggiunge la bellezza neobarocca dei costumi, né vanno dimenticate le danze e le coreografie che creano un ritmo scenico incalzante e una dimensione fiabesca e popolare. Emma Dante, con il suo linguaggio caratteristico, visivo e fisico, in un’ora soltanto affronta tematiche densissime, come il potere, le dinamiche familiari, la morte, l’utilitarismo, mescolando mirabilmente comico e tragico. Lo spettatore si diverte, e intanto pensa e sente salire l’angoscia.