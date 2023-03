Reading musicale del libro di Sarles Cellini al quartiere Cesuola

Stasera alle 21, nella sede del quartiere Cesuola, si terrà uno speciale evento tra letture e musica per presentare il libro ’I magnifici 13’ di Sarles Cellini. Lo spettacolo è un reading con le voci di Maurizio Mastrandrea e Monica Briganti che racconta la storia di una famiglia semplice, risalente al 1500. Una storia come quella di tante famiglie di origine contadine che sarebbe caduta nell’oblio se un discendente, Sarles Cellini, non avesse avuto la passione, la costanza e l’abilità di ricercare tutta la storia dei suoi antenati e riportarla, unendola alla vicenda di un’altra protagonista: la Romagna.

Durante la rappresentazione, ci sarà anche l’accompagnamento musicale di Andrea Branchetti all’organetto diatonico. Sarà inoltre presente l’autore del libro Sarles Cellini. L’ingresso è libero