Reati ambientali, oltre trecento le denunce

E’ forte il richiamo della foresta da parte degli appassionati della natura, di flora e fauna, un richiamo che non sempre viene espletato ed usufruito con giudizio e nel pieno rispetto delle regole, come focalizza e sintetizza il Comando Provinciale Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena (e Rimini), nel resoconto della propria attività operativa 2024. Un anno al servizio della natura, una intensa attività da parte del Gruppo Carabinieri, unitamente a quella del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Foreste Casentinesi, attività che ha registrato 23.239 verifiche, il controllo di 7.168 persone e di circa 1.800 veicoli. Ne sono scaturiti oltre 1.000 illeciti amministrativi a carico di 880 persone sanzionate, per un importo complessivo di 816.000 euro, unitamente a 43 sequestri amministrativi eseguiti, oltre 320 notizie di reato, con contestuale deferimento all’autorità giudiziaria di 328 persone, eseguiti 75 sequestri e 12 perquisizioni. Applicate sanzioni prescrizionali per un importo complessivo di oltre 158.000 euro.

Il Gruppo Carabinieri Forestale, con competenza sulle province di Forlì-Cesena e Rimini, opera con particolare riguardo all’area forlivese attraverso 12 reparti dipendenti, costituiti dal Nucleo Investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale, dal Nucleo C.i.t.e.s, nonché da ulteriori 10 Nuclei Carabinieri Forestale ubicati nei comuni di Bagno, Castrocaro, Cesena, Forlì, Mercato, Predappio, Sarsina, S. Sofia, Tredozio, Verghereto. Ad esso si affianca l’attività posta in essere dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale.

"L’attività 2024 – sottolinea, fra l’altro, il comando provinciale – ha confermato una costante azione di tutela al patrimonio naturalistico e contrasto alle violazioni ambientali. Sono stati intercettati diversi fenomeni di aggressione al patrimonio ambientale e naturalistico. Accanto alle attività di contrasto agli illeciti ambientali, è stata quotidianamente profusa una fondamentale attività di prevenzione, avallata da momenti di vicinanza e supporto alla comunità. In particolare, sono stati attuati controlli nel settore edilizio e in quello venatorio, accertando e sanzionando numerosi abbandoni di rifiuti e garantendo la tutela della fauna selvatica ed il contrasto al maltrattamento degli animali. Si è, altresì, proceduto alla verifica delle corrette utilizzazioni boschive e del commercio del legname, oltre agli accertamenti sulle aste fluviali. Peculiare attenzione alla campagna nazionale sul corretto utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, oltre al monitoraggio in vari settori riguardanti anche flora e fauna. Incessante l’impegno messo in atto da tutti i reparti dipendenti durante gli eventi alluvionali, oltre al supporto nell’emergenza per ricerche persone smarrite e dispersi".

