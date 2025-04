Recharge and Drive Day. Ricarica dell’auto e drive test gratuiti

Tanti i visitatori del primo ‘Recharge and Drive Days’ di E.co Energia Corrente. Lunedì al centro commerciale Montefiore sono state effettuate decine di ricariche gratuite e i test drive della Grande Panda per promuovere la mobilità sostenibile. I visitatori hanno testato la colonnina di ricarica più veloce del centro di Cesena: l’alta potenza Hyc da 150 kw. Anche il sindaco Enzo Lattuca ha potuto apprezzarla durante la sua visita in E.co, ricaricando la sua auto elettrica. Assieme agli assessori Christian Castorri e Andrea Bertani, il sindaco ha illustrato al management di E.co l’impegno e gli investimenti dell’Amministrazione sui numerosi fronti che riguardano la sostenibilità della mobilità urbana: dalla bici-metropolitana, alle strategie per innovare il trasporto pubblico, ponendo attenzione sui mezzi e sulle tecnologie disponibili.