Recondite armonie all’Osservanza

Lasciarsi catturare dalle ‘beats’ del Barocco: linee ritmiche pulsanti, contrasti dinamici e la genialità senza tempo di Bach. E’ il primo concerto della rassegna autunnale della ‘Recondite armonie’, l’orchestra formata da giovani musicisti del territorio diretti dal maestro Stefano Pecci. Il primo appuntamento è domenica 2 novembre alle 17 alla chiesa dell’Osservanza di Cesena con il ‘BaRock Beats’: in programma il primo e quinto dei concerti brandeburghesi e il concerto per violino e orchestra in re minore di Johann Sebastian Bach. Biglietti disponibili su www.billetto.it (intero 10 euro, under 18 5 euro). Per info e prenotazioni reconditearmonieimola@gmail.com.

La ‘Recondite Armonie’ è formata da giovani musicisti (molti di loro sono studenti del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ di Cesena), di cui tanti provengono da prestigiose realtà come l’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra giovanile italiana di Fiesole e l’European union youth orchestra. La direzione artistica è affidata a Gabriele Fiorio, classe 2005, talentuoso percussionista e direttore d’orchestra. L’ensemble è tornato lo scorso anno in una veste nuova e pieno di energia al fine di far risuonare capolavori indelebili nei luoghi d’arte del territorio. "Questo progetto intende offrire ai giovani non solo una vetrina artistica, ma anche nuove opportunità professionali nel mondo della musica", sottolineano gli organizzatori. Si replica, sempre alla Chiesa dell’Osservanza, il 6 dicembre alle 21 con ‘Haydn vs Mozart: duello fra geni’.

f.s.