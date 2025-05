"Recupero del sentiero degli gnomi, cosa fa il Comune?"

Interrogazione riguardo la manutenzione dei giardini pubblici e dei percorsi turistici di Bagno di Romagna, a firma del consigliere comunale di opposizione Enzo Montalti del gruppo ’Insieme per Bagno di Romagna’ (centrosinistra), indirizzata al sindaco Enrico Spighi. "Le recenti festività pasquali, il 25 Aprile e il fine settimana del 1° Maggio – esordisce Montalti – hanno richiamato un buon numero di turisti a Bagno e nelle varie località del territorio comunale, di per sé un buon segnale per il prosieguo della stagione turistica. Purtroppo, gli spazi verdi di Bagno e non solo, non paiono essere stati preparati per questo avvio di stagione. Lunedì scorso si poteva osservare erba alta, siepi in attesa di cure, acqua della fontana centrale in larga parte ricoperta da un manto marrone, tavoli e panche in attesa di restauri e riverniciatura, fontanelle con scarichi otturati. Non migliore la situazione degli spazi verdi del borgo".

"Un’altra propagandata attrazione, il percorso degli gnomi – aggiunge Montalti –, oltre alla necessaria manutenzione di alcune delle strutture installate, ha il sentiero d’accesso in larga parte estremamente dissestato ed insidioso, in particolare per l’esuberanza che normalmente caratterizza i più piccini, senza che adeguati avvisi di pericolo siano posti all’inizio del percorso".

"Si chiede – scrive a conclusione Montalti – di voler comunicare a chi e con quale frequenza è affidata la manutenzione dei giardini di Bagno e delle altre aree pubbliche a verde del borgo e dell’abitato di San Piero, e quali provvedimenti saranno adottati per il recupero del sentiero degli gnomi".

gi. mo.