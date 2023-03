Reddito di cittadinanza "In 3.341 senza sussidio"

di Annamaria Senni

Bocciati, senza appello, i cambiamenti. "Un disagio enorme per oltre tremila e trecento persone in provincia deriverà dal vedersi diminuire (se non addirittura annullare) il reddito di cittadinanza". Marco Croatti, senatore e coordinatore in Emilia Romagna del Movimento 5 Stelle mette in luce le preoccupazioni di quelle persone che dimostrano più difficolta di inserimento nel mondo del lavoro in provincia. "A Forlì-Cesena 1.825 nuclei familiari sono percettori attualmente del reddito di cittadinanza - dice Croatti - quale sarà il loro futuro?"

Secondo gli ultimi dati dell’osservatorio statistico su reddito e pensione di cittadinanza dell’Inps, riferiti a gennaio 2023, sono appunto 1.825 i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza a Forlì-Cesena e 3.341 le persone coinvolte. L’importo medio mensile erogato è di 480,77 euro. Guardando alla regione sono 27.664 i nuclei percettori con un importo medio di 495,31 euro.

"Il reddito di cittadinanza è fondamentale per sostenere queste famiglie - dice Croatti - e ora è doveroso chiedersi quale futuro le attenda visto che il governo Meloni, forte con i deboli e debole con i forti, i ricchi e i furbi, ha deciso di cancellarlo".

La nuova formula di contrasto alla povertà destinata a prendere il posto del reddito di cittadinanza si chiamerà Mia: Misura di inclusione attiva. I destinatari della misura cosidetti ’occupabili’ (coloro che potrebbero lavorare) potranno contare su un sussidio di minor importo (375 euro mensili) rispetto a oggi (fino a 780 eruo se single) e per un tempo più limitato. I ’non occupabili’, invece, potranno contare su un aiuto molto simile a quello in atto, ma il limite Isee per accedervi sarà più basso: 7.200 euro rispetto ai 9.360 del Rdc". Per ora sulla nuova misura circola una bozza ma a breve un decreto legge dovrebbe essere pronto per varcare le soglia del Consiglio dei Ministri.

"A fronte di una popolazione provinciale di 390 mila persone - continua Croatti - ci sono 3.341 poveri (un numero molto piccolo) che rappresentano i nemici che la destra combatte. Questi nuclei sono composti spesso anche da minori e talvolta con una componente con disabilità ed è una vergogna che proprio contro di loro il governo Meloni scelga di concentrare le proprie battaglie politiche".