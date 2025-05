Referendum abrogativi. Sono 75.371 gli elettori

Con decreti del 31 marzo 2025, pubblicati sulla gazzetta Ufficiale 75 del 31/03/2025 sono stati indetti cinque referendum popolari abrogativi per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Si potrà votare in entrambe le giornate: domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Nel corso delle due giornate di voto saranno complessivamente 103 i seggi allestiti sul territorio comunale: 98 seggi, di cui 7 volanti destinati a particolari categorie di elettori, e 5 speciali, collocati in strutture sanitarie e residenziali. L’elenco dettagliato con l’ubicazione dei seggi è disponibile sul sito del Comune.

Gli elettori chiamati al voto presso i seggi cesenati, al netto degli iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), dei minorenni e dei fuori sede che votano altrove, ammontano a 75.371: 36.351 maschi e 39.020 femmine. A questi si aggiungono: 4.947 elettori (2.529 maschi e 2.418 femmine) che voteranno per corrispondenza, in quanto iscritti all’AIRE o temporaneamente all’estero; 63 elettori fuori sede (22 maschi e 41 femmine) che, pur iscritti a Cesena, eserciteranno il diritto di voto in altri Comuni per motivi di studio, lavoro o salute; 288 elettori fuori sede (94 maschi e 194 femmine) che, invece, voteranno a Cesena pur essendo iscritti in altri Comuni. Si ricorda che i cittadini comunitari residenti a Cesena non partecipano a questa consultazione referendaria, trattandosi di una votazione riservata ai cittadini italiani.

Rilascio duplicati tessera elettorale. Per facilitare l’accesso al voto, dal 1° al 29 maggio 2025 sono stati rilasciati 140 duplicati di tessere elettorali presso lo Sportello del Cittadino. Si invita chi avesse smarrito la tessera o esaurito gli spazi a recarsi per tempo presso gli uffici comunali per il rilascio di un nuovo documento. Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e orari degli uffici, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Cesena: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/referendum-popolari-abrogativi-2025/.