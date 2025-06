Referendum, la campagna si chiude con gli Artenovecento

Due serate di musica e maratone di interventi saranno i due eventi conclusivi della campagna referendaria: l’8 e 9 giugno si vota per i referendum su lavoro e cittadinanza. "I referendum sono uno strumento di democrazia diretta, in questo caso si tratta di referendum abrogativi che danno la possibilità di cambiare le leggi; in questo caso si vota per decidere se ridurre la precarietà nel mondo del lavoro, se dare tutele a lavoratori e lavoratrici in caso di licenziamento illegittimo, se aumentare la sicurezza sul lavoro in particolare nella catena degli appalti, se dare diritti agli italiani ancora senza cittadinanza".

Giovedì in piazza Saffi, Forlì, dalle ore 20 maratona di interventi a cura del comitato La Primavera della Democrazia e intermezzi musicali con Cosascuola Music Academy; una serata per parlare di diritti, lavoro e cittadinanza. Nel corso dell’evento non mancheranno i momenti musicali, parteciperanno alla festa tutti i componenti dei comitati dei referendari locali e aziendali del forlivese che in questi mesi si sono impegnati per portare i temi di lavoro e cittadinanza negli spazi pubblici e nei luoghi di lavoro.

Venerdì ai Giardini pubblici di Cesena, dalle 20.30 concerto della band Artenovecento, omaggio a De Andrè; nel corso della serata interventi di tutte le realtà che compongono il comitato provinciale La Primavera della Democrazia. Sarà una serata di musica e temi sociali, a partire da lavoro e cittadinanza. Parteciperanno alla festa i componenti di tutti i comitati referendari, locali e aziendali, del cesenate. L’evento è gratuito.