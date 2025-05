"Referendum, sbagliato rifugiarsi nell’astensionismo"

Leggo con piacere sul vostro giornale edizione 25 maggio 2025 la presa di posizione di Marco Casali, capogruppo FdI in consiglio comunale, in tema di referendum perché manifesta la volontà di confrontarsi sul tema che ha visto il silenzio come principale presa di posizione da parte dell’attuale maggioranza, così come da parte dei mezzi di informazione. Per lo stesso motivo mi compiaccio con Il Resto del Carlino per l’informazione e per la modalità del confronto tra le due posizioni (contestualmente c’era anche l’intervista di Maria Giorgini, segretaria Cgil Forlì Cesena).

Noto però che non erano espresse da Casali le ragioni del no ma quelle dell’astensione. In un contesto democratico il voto rappresenta la massima espressione e confrontarsi sui vari aspetti della vita politica costituisce il sale della democrazia. Rifugiarsi nell’astensione oltre a manifestare un certo disagio sulle prospettive del voto costituisce un incentivo all’astensionismo, vero male del nostro sistema democratico, che tutti cerchiamo di affrontare, almeno a parole.

Venendo al merito sui quesiti in tema di lavoro (sono stato giudice del lavoro per quasi trent’anni e la materia l’ho vista in profondità con tutte le sue implicazioni umane prima che giuridiche e politiche) non comprendo le responsabilità morali indicate da Casali sul tema mentre le motivazioni mi sembrano chiarissime: migliorare le condizioni dei lavoratori in tema di licenziamenti, di precariato e di sicurezza sul lavoro. Certo si può essere d’accordo o no ma la questione è evidente.

Quanto al tema del referendum sulla cittadinanza voglio tranquillizzare Casali: in Europa considerandol a popolazione siamo all’ottavo posto come concessione della cittadinanza e la nostra normativa è tra le più restrittive. Basti pensare che oltre agli anni di permanenza continuativa e regolare (adesso dieci che diventano di media quattordici per l’iter) c’è la conoscenza della lingua italiana, la sussistenza di un reddito non inferiori al minimo per il pagamento delle spese sanitarie, la mancanza di precedenti penali.

La riduzione a 5 anni della permanenza è solo "un piccolo passo, molto piccolo: la cittadinanza resta concessione e non diritto, l’universalità dei diritti non vince sulla cittadinanza; ma è un segnale controcorrente, nell’era del nazionalismo etno-identitario e del genocidio degli “eccedenti”"(Alessandra Algostino, Università Torino, diritto Costituzionale).

Carlo Sorgi,

già giudice del lavoro

Costituzione e Democrazia Forlì