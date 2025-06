Referendum senza quorum. L’affluenza si ferma al 39%

Il risultato cesenate del voto referendario di domenica e lunedì sfiora il 39%, e dunque è sopra di quasi un punto sulla media regionale e di almeno 8 punti rispetto a quella nazionale, ma resta come tutti ben lontano dal quorum. E cosa dicono i risultati nel dettaglio? Sullo stop ai licenziamenti illegittimi si sono espressi 29.332 cittadini (il 38,92% degli iscritti alle liste elettorali), ha votato sì l’88,07% (25.328) , no l’11,93% (3.431 votanti). E c’è anche chi si è preso la briga di andare a votare ma poi ha calato nell’urna una scheda bianca (l’1,42%). Ma è successo anche per altri quesiti. Sull’abrogazione del tetto massimo di indennità per i licenziamenti nelle piccole imprese si sono espressi 29.321 elettori (il 38,9% degli aventi diritto). Hanno votato sì 24.882 ( l’86,63%) , no 3.339 (il 13,37%). Sull’abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato hanno espresso il loro voto 29.323 cesenati (il 38,9% degli elettori). L’88,19% (25.300) si è espresso per il sì, mentre l’11,81 (3.388) ha votato no. Contro l’esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice hanno detto la loro 29.353 votanti (il 38,94%) così suddivisi: si per l’87,02% (25.080 votanti, no per il 12,98% (3.741 votanti).

Sul dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza per ottenere la cittadinanza italiana hanno affidato all’urna la propria opinione 29.347 votanti (il 38,94%), qui la forbice tra il sì e il no si è fatta più larga: 9.707 hanno votato no (il 33,65%), 19.141 ha votato sì (il 66,35%) . "La grande ammucchiata delle sinistre non ha convinto gli italiani e neppure i cesenati. L’appuntamento referendario era sostanzialmente politico, l’obiettivo vero era dare un avviso di sfratto al Governo" scrivono lapidari in una nota Antonella Celletti e Enrico Sirotti Gaudenzi della Lega. "Abbiamo giocato una partita difficilissima - dice di contro Maria Giorgini Segretaria Generale Cgil Forlì Cesena - ma profondamente giusta, che ha portato il Paese a discutere di diritti sul lavoro e cittadinanza".