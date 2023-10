Regattieri e la lezione di Pio VII

Un ospite speciale al Rotary Club Cesena, dove giovedì i soci hanno accolto e ascoltato il vescovo Douglas Regattieri che si è cimentato in un’emozionante conferenza su Pio VII Barnaba Chiaramonti, di cui ricorre il duecentesimo della morte. Ripercorrendo le tappe principali della vita del pontefice cesenate ‘martire, umile e mite’, Regattieri ha evidenziato come fosse anche "capace di esprimere la giusta fermezza". Il vescovo ha tracciato la figura di un papa ascetico, per il quale è in corso un processo di beatificazione, attraverso alcune lettere autografe in cui emerge lo zelo apostolico e la profondità di teologia. In risposta a chi vorrebbe una nuova visita del papa in città, il vescovo ha rivelato alcuni retroscena della visita di Papa Francesco a Cesena nel 2017, aggiungendo che "è molto difficile che il santo padre possa tornare per il bicentenario della morte di Pio VII: già allora, ogni volta che andavo a Roma, peroravo la venuta del papa presso la segreteria vaticana". Alla fine della conferenza, il presidente del Rotary Cesena Massimo Cicognani ha dato la parola all’ex presidente Paolo Montalti che ha portato al vescovo una lettera autografa di Pio VII (nella foto), acquistata diciotto anni fa a Milano. Si tratta di un documento in latino dove papa Chiaramonti, sollecitato da quattro frati francescani che chiedono di uscire dalla clausura per operare nel mondo, parla della regola e della sua imprescindibile osservanza. Regattieri era visibilmente sorpreso e grato per il dono, che ha accettato con commozione. La serata, guidata dal presidente Cicognani, si è svolta al centro educativo ‘Il Cantiere’ gestito dalle suore della Sacra Famiglia, mentre la cena è stata preparata da una società di catering vicina all’Anffas, l’associazione che si occupa dell’inserimento sociale lavorativo dei portatori di handicap.