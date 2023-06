Regattieri, ipotesi ritiro dopo il Giubileo

Con la consueta discrezione, non disgiunta da una delicatezza caratteriale che ne fa un presule amato oltreché rispettato, Douglas Regattieri indugia un po’ prima di rispondere in merito al suo futuro trasloco, quando, una volta arrivato al pensionamento, dovrà lasciare sia il ruolo attuale che l’appartamento vescovile accanto al Duomo. Sarà l’attuale sede della scuola materna Porta Santa Maria, accanto alla chiesa dell’Osservanza, la sua prossima casa? Riflette un po’ e poi risponde: "Sì, effettivamente c’è un progetto…". Non lo dice ma di certo in quella pausa pensa alle famiglie che non l’hanno presa bene l’idea di sopprimere la scuola, peraltro oggi già ristretta ad un’unica sezione, benché per i bimbi della zona sia già pronta un’alternativa. In quell’assenso, peraltro, c’è la conferma di un progetto più vasto e della sua intenzione di restare in città anche da pensionato. Lo stabile appartiene ai Frati Minori che da tempo hanno lasciato Cesena ed è in procinto di passare in mano alla Diocesi. Diventerà la sede dei vescovi emeriti, ossia dei presuli che, terminato l’incarico, avranno la necessità di un luogo dove abitare. E Cesena pare un posto molto apprezzato visto che sono rimasti almeno gli ultimi tre che hanno svolto qui il loro ministero. Ma c’è un altro interrogativo nell’aria: monsignor Regattieri lascerà l’incarico tra un anno, come vorrebbe l’anagrafe, o papa Francesco procrastinerà il suo pensionamento? "Non credo, ma chi può saperlo oggi … Solo nella grandi diocesi questo può accadere qualche volta", afferma sereno. Ma c’è chi azzarda per lui: "Magari potrebbe restare fino alla fine del giubileo del 2025" dice Piergiulio Diaco, vicario generale del vescovo. Se non è una certezza appare almeno come un desiderio, e non solo di chi vi ha collaborato in questi anni. "A Cesena si sta bene …" chiosa monsignor Regattieri. E scherza: "Anche da morti".

