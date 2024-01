Regattieri si prepara a lasciare : "La nostra diocesi unita a Forlì?. Non credo possa accadere"

Lo attendono ancora otto mesi intensi di attività pastorale, ma nel tradizionale incontro annuale in episcopio con gli operatori dell’informazione – in occasione della festa del patrono dei giornalisti Giovanni di Sales e della 58^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali – la domanda più impellente rivolta al vescovo Douglas Regattieri non poteva che riguardare quello che succederà dopo il 5 ottobre prossimo, quando compirà 75 anni e, in ossequio al Codice di diritto canonico, sarà chiamato a rassegnare le dimissioni al Pontefice. La guida pastorale cesenate ha risposto a questo e ad altri altri quesiti apertis verbis, immediato e diretto.

La fine del mandato. "Dopo le dimissioni farò quello che deciderà il papa. Non sono rammaricato, sono consapevole dei miei limiti, per certi versi non vedo l’ora di andare via e riposarmi, per altri benedico il Signore per la grazia di questo tempo. Ho scelto di continuare a vivere a Cesena nella canonica della parrocchia dell’Osservanza. Darò una mano alla diocesi dedicandomi in particolare alla confessioni all’abbazia del Monte".

L’ipotesi proroga. "I casi sono due: o il papa prorogherà il mandato o nominerà un nuovo vescovo. Abitualmente la proroga è biennale e viene concessa nelle grandi diocesi metropolitane, non in quella come la nostra. Potrei tuttavia non lasciare il 5 ottobre, giorno del mio 75° compleanno: qualche mese per la nomina del nuovo vescovo può intercorrere. A San Marino, ad esempio, ne sono trascorsi cinque da quando il vescovo ha compiuto gli anni e si attende ancora la nomina, a Rimini è stato avvicendato subito".

L’accorpamento delle diocesi. "Ho letto – ha dichiarato Regattieri – l’intervista del Carlino al vescovo di Forlì-Bertinoro in cui afferma che può prendere in capo, oltre alla sua, anche la diocesi di Cesena-Sarsina. Non sono un profeta, ma il pontefice ha provveduto all’accorpamento sotto un vescovo solo per le diocesi più piccole, con meno di centomila residenti. La nostra ne conta 170mila e quella forlivese 190mila, quindi ritengo che non dovrebbero essere accorpate. Tuttavia non posso non tenere conto che la diocesi di Carpi, da cui provengo, ha 120mila abitanti ed è stata unita a quella di Modena, per me motivo di sofferenza".

Il Seminario vuoto. Un altro motivo di sofferenza per Regattieri è la penuria di vocazioni con il seminario diocesano vuoto. "Dopo anni con varigiovani in cammino verso il sacerdozio, questa è una fase di desertificazione. Tuttavia avremo il 14 aprile l’ordinazione a prete di Artemio Benedetti, un insegnante in pensione e il 3 marzo verranno ordinati due nuovi diaconi".

Pochi bambini a messa. "I praticanti sono in riduzione e anche i bambini frequentano meno le liturgie. Si è anche pensato di spostare il catechismo nelle parrocchie alla domenica per abbinarlo alla messa, ma ci sono problemi organizzativi. Il calo generale dei praticanti? Non sappiamo quali rimedi adottare. In alcune parrocchie, però, c’è una forte ripresa, specie dove ci sono preti giovani".

Ora di religione. "Motivo di gioia è invece la frequenza all’ora di religione nelle scuole cesenatii al 80%. A Carpi c’erano situazioni con solo il 40%. Il corpo docente è molto qualificato".

Il partito dei cattolici. L’8 e il 9 giugno si voterà per le comunali e le Europee. Monsignor Regattieri rimpiange il tempo della Democrazia Cristiana, partito dei cattolici? "Lo rimpiango – ha risposto il vescovo – vedendo la dispersione dei cattolici e il fatto che non è stato trovato il modo per essere significative presenti".

I rapporti con Lattuca. "In questi anni con il giovane sindaco di Cesena ho creato un bel rapprto, ci sentiamo spesso. Ciò non toglie che le visioni siano molto diverse, ma ci accomuna l’attenzione ai poveri".

Un papa non scontato. "Nella chiesa c’è dibattito interno: le scelte del pontefice non sono scontate e possono avere creato subbuglio, ma in generale c’è consenso sul suo operato. Posso non essere d’accordo che omaggi la salma di Napolitano o vada ad acquistare in negozio gli occhiali, ma sulle cose di fede si è vicini a papa Francesco. Bello il suo messaggio per la odierna Giornata mondiale delle Comunicaizoni sociali sull’intelligenza artificiale e la sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana".

Le tappe finali." Qest’anno al centro dell’anno pastorale ci sarà la riscoperta della bellezza di essere cristiani. Nel 2025 avremo il Giubileo ’Pellegrini di speranza’. il 20 aprile prossimo insieme alle diocesi di Imola, Tivoli e Savona la nostra si recherà in pellegrinaggio a Roma per il compimento dell’anno chiaramontiano, che celebra il bicentenario di morte di papa Chiaramonti. In questi giorni sto completando la seconda visita pastorale alle parrochchie, momenti belli, di grande ricchezza".