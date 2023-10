Regione, punto sui cantieri: "Con 12 milioni sistemiamo il bacino del fiume Savio"

Il mix composto dai primi fondi elargiti dal Governo e dall’inusuale, e in questo caso molto gradito, prolungamento dell’estate, ha portato a un’accelerata nei tanti cantieri aperti in giro per la Romagna dove si lavora per porre rimedio alle devastazioni causate dall’alluvione. Sull’argomento è intervenuta anche la vicepresidente della Regione con delega alla protezione civile Irene Priolo, che ha fatto il punto sulla situazione: "Tra opere concluse e altre in corso di realizzazione – ha riepilogato – sul tavolo c’è un investimento complessivo di 12 milioni e 600.000 euro stanziato per interventi nel bacino del fiume Savio. Di questi, 5milioni e 600mila euro provengono dalla programmazione regionale. Stiamo lavorando fin dal primo momento ma non ci fermiamo qui: ai 2 milioni di euro per lavori di somma urgenza si aggiungono infatti ulteriori 10,6 milioni circa, in programmazione per la risoluzione di criticità idrauliche, gestione della vegetazione fluviale e sistemazione dei rii minori".

Per quanto riguarda l’ambito cesenate, sono terminati i lavori sugli argini in via Ficchio, via Viola Maestà, via Ancona e via Larga e del rio Casalecchio in prossimità dell’immissione nel fiume principale, oltre al consolidamento del muro idraulico in via Roversano. È invece ancora in corso una seconda fase di opere per la messa in sicurezza dell’argine sinistro del Savio, sotto la spalla del ponte di via Europa. Qui, all’interno dell’argine, è in corso la realizzazione di un muro in cemento armato con fondazione su micropali, elevato fino ad aderire all’impalcato del ponte, dove si era aperta una breccia con il conseguente allagamento di strade, abitazioni e il vicino Ippodromo. I cantieri sono finanziati dalla Regione con 800mila euro.

Oltre ai lavori di somma urgenza, nel territorio di Forlì-Cesena saranno concentrati ulteriori interventi per 4 milioni di euro per il fiume Savio e i suoi affluenti che rientrano nel piano degli interventi urgenti del Commissario straordinario alla ricostruzione. A questi si aggiungono anche quei cantieri già finanziati all’interno della programmazione regionale e quelli legati ai fondi dell’Unione europea che interesseranno anche le aste di Rubicone, Pisciatello e Uso di Monte, per un totale di ulteriori 4 milioni e 295mila euro. Intanto in queste ore il Comune ha annunciato l’imminente ripristino degli orti comunali di Sant’Anna, anch’essi distrutti dall’alluvione. "Oggi - ha osservato l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – l’intera area degli orti e dei terreni circostanti è coperta da uno strato di circa 35-40 centimetri di argilla e le casette in legno, utilizzate dagli assegnatari come depositi per gli attrezzi, risultano del tutto inutilizzabili. Verrà rimossa la terra in eccesso e sistemate le casette e della recinzione, ripristinando i servizi igienici. Interverremo inoltre anche lungo i fossi di scolo che costeggiano la via Sant’Anna e l’argine superiore della strada, rimuovendo lo strato di fango secco che impedisce il deflusso delle acque meteoriche". Nell’area di circa 4 mila metri sono presenti cento orti.